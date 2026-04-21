মহানবী (সা.)–এর জীবনী পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী
নবী-রাসুলগণ কেবল বার্তাবাহক ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন সেই বার্তার জীবন্ত বাস্তব রূপ। তারা যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, নিজেদের জীবনেই তার পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজেরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী।
তারা উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেরাই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। বান্দার হক আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেদের জীবনে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এইভাবে তাঁদের জীবনই হয়ে উঠেছে আল্লাহর বিধানের বাস্তব নমুনা।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সিরাত মানবজীবনের জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন ছিল কোরআনের বাস্তব প্রতিফলন। তিনি কেবল কোরআনের বাণী প্রচার করেননি; বরং নিজের জীবন দিয়ে সেই বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন।
তাঁর চরিত্র, আচরণ, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, সাহস, নম্রতা—সবকিছুই মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।
তবে এই আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। কোরআনের আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এই আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং পরকালের জবাবদিহিতার বিষয়ে সচেতন থাকে।
অর্থাৎ, রাসুলের জীবন যদিও সবার জন্য আদর্শ, কিন্তু বাস্তবে তার সুফল লাভ করতে পারে তারাই, যাদের অন্তরে ইমান ও তাকওয়া রয়েছে।
ঠিক একই বিষয় কোরআনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোরআন সকল মানুষের জন্য হেদায়েত হিসেবে নাজিল হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা থেকে উপকৃত হয় ‘মুত্তাকী’ বা আল্লাহভীরু ব্যক্তিরাই।
কারণ, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, সে-ই আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ জানতে আগ্রহী হয় এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করতে চায়। ফলে কোরআন তার জন্য হয়ে ওঠে আলোর পথনির্দেশনা।
অন্যদিকে, যার অন্তর কঠিন ও অহংকারে পূর্ণ, সে কোরআনের বাণী থেকেও উপকৃত হতে পারে না; বরং কখনো কখনো তা তার ভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়।
এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়—কোরআন ও সিরাত (নবীজীবনী) থেকে প্রকৃত উপকার পেতে হলে প্রথমে প্রয়োজন ইমান ও তাকওয়া অর্জন। সাহাবিরা এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।
তারা প্রথমে ইমান শিখেছিলেন, তারপর কোরআন শিখেছিলেন। ফলে কোরআনের প্রতিটি আয়াত তাদের ইমানকে আরও দৃঢ় করেছিল। তাদের হৃদয় ছিল প্রস্তুত, মন ছিল উন্মুক্ত; তাই কোরআনের আলো তাদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন এনেছিল।
বর্তমান যুগে এই জায়গাতেই বড় সংকট দেখা যায়। অনেকেই কোরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে নয়। তারা কখনো কখনো নিজস্ব চিন্তা, পাশ্চাত্য দর্শন বা ভোগবাদী মানসিকতার আলোকে কোরআন-সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। ফলে তারা প্রকৃত অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। এর কারণ হলো, তাদের অন্তর ও চিন্তা পূর্বধারণা ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন থাকে।
সুতরাং, কোরআন ও সিরাত থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করা। প্রথমত, আল্লাহভীরু ও বিজ্ঞ আলেমদের সাহচর্যে থেকে দ্বীনের মৌলিক ধারণা অর্জন করতে হবে।
তাদের কাছ থেকে কোরআনের ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা শিখতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে নিজে কোরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে হৃদয় প্রস্তুত হলে, কোরআনের বাণী সত্যিকার অর্থে হৃদয়কে আলোড়িত করবে এবং জীবনে পরিবর্তন আনবে।
এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—চিন্তা ও হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা। আমাদের মনে যখন ভোগবাদ, বস্তুবাদ, অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা ভর করে থাকে, তখন কোরআনের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।
তাই প্রথমে প্রয়োজন অন্তরের আগাছা পরিষ্কার করা, নিজের মধ্যে বিনয়, আল্লাহভীতি ও সত্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা। তখনই কোরআন ও সিরাতের বাণী আমাদের জীবনে কার্যকর হবে।
মহানবীর জীবনী অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল ইতিহাস জানা নয়; বরং জীবন গঠন করা। হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি দিক—ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক আচরণ, রাষ্ট্র পরিচালনা, শত্রুর সঙ্গে আচরণ—সবকিছুই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।
তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদেরকে একটি পরিপূর্ণ ও সুষম জীবনব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দেয়।
আল্লাহ–তাআলা মানবজাতির জন্য কেবল কিতাবই পাঠাননি; বরং সেই কিতাবের বাস্তব রূপ হিসেবে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষও পাঠিয়েছেন। সেই আদর্শকে অনুসরণ করলেই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন সম্ভব।
তবে এই সফলতার চাবিকাঠি হলো ইমান, তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিক প্রচেষ্টা।