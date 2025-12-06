ক্রিকেট

স্টার্কের জবাব নেই ইংল্যান্ডের, অস্ট্রেলিয়ার ৫১১, লিড ১৭৭ রানের

খেলা ডেস্ক
ফিফটির পর স্টার্কএএফপি

বল হাতে উইকেট নিলেন ৬টি। এরপর ব্যাট হাতে করলেন ৭৭ রান। মানে এক মিচেল স্টার্ক নামের প্রশ্নের জবাব নেই ইংল্যান্ডের কাছে!

ব্রিসবেনে আজ তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় সেশনে ৫১১ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। তাতে আজ দুই সেশন মিলিয়ে স্টার্কের ১৪১ বলে ৭৭ রানের অবদান অনেক। প্রথম ইনিংসেই ১৭৭ রানের লিড পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

লিড বড় হলেও আশায় বুক বাঁধতে পারে ইংল্যান্ড। কারণ, এর চেয়ে বেশি রানে পিছিয়ে থেকেও দুবার অ্যাশেজে টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড। তা অবশ্য অনেক অনেক বছর আগের কথা। একটি ১৮৯৪ সালে, অন্যটি ১৯৮১ সালে।

আজ দ্বিতীয় সেশনে ১৮.৩ ওভার ব্যাটিং করেছে অস্ট্রেলিয়া। এ সময়ে ২ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ৬১ রান। এরপর ইংল্যান্ড ব্যাটিং করেছে ৬ ওভার। রান তুলেছে বিনা উইকেটে ৪৫। এখনো পিছিয়ে ১৩২ রানে।

আজ নিজেদের প্রথম ইনিংসে নবম উইকেট জুটিতে ২৭.২ ওভার ব্যাটিং করেছেন স্টার্ক ও বোল্যান্ড। ব্রাইডন কার্সের বলে স্টার্ক আউট হলে এই জুটি ভাঙে।  সিরিজে এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি ওভার কোনো জুটিই ব্যাটিং করতে পারেননি। বোল্যান্ড ৭২ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ ব্যাটসম্যান ব্রেন্ডন ডগেট করেন ১৩ রান।  

২৭.২ ওভার ব্যাটিং করেছেন স্টার্ক ও বোল্যান্ড
এএফপি

অস্ট্রেলিয়া ৫০০ রানের বেশি করলেও কেউ সেঞ্চুরি করতে পারেননি। টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে সেঞ্চুরি ছাড়া ৫০০ রানের বেশি তোলার পঞ্চম ঘটনা এটি। সেঞ্চুরিহীন এক ইনিংসে সর্বোচ্চ সংগ্রহের রেকর্ড শ্রীলঙ্কার, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্রগ্রামে করেছিল তারা। পুরো ইনিংসে কোনো শতরানের জুটিও গড়তে পারেনি অস্ট্রেলিয়া, শতরানের জুটি ছাড়া টেস্টে এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ফিফটি করেছেন ৫ জন। স্টার্কের (৭৭) আগে ফিফটি পেয়েছেন ওপেনার জ্যাক ওয়েদারল্যাড (৭২), মারনাস লাবুশেন (৬৫), স্টিভ স্মিথ (৬১), অ্যালেক্স ক্যারি (৬৩)। পাঁচজন ব্যাটসম্যান ৬০ থেকে ৮০ রানের মধ্যে আউট হয়েছেন, এমন ঘটনাও টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়। অস্ট্রেলিয়ার ১১ জন ব্যাটসম্যানের কেউ এক অঙ্কের ঘরে আউট হননি। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে তৃতীয়বার এমনটা হলো।

হতাশ স্টোকস
এএফপি

টেস্টে স্টার্ক আজ ১২তম ফিফটির দেখা পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটি স্টার্কের পঞ্চম ফিফটি। ২০১৩ সালের পর অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বল হাতে ৫ উইকেট আর ব্যাট হাতে ফিফটি করলেন স্টার্ক।

সর্বশেষ এই কীর্তি গড়েছিল মিচেল জনসন, সেটিও এই ব্রিসবেনেই। আজ ব্যাট হাতে ৭৭ রানের ইনিংস খেলার পথে আরও একটি রেকর্ড গড়েছেন স্টার্ক। টেস্টে ৯ নম্বর ব্যাটিং পজিশনে সর্বোচ্চ রানের মালিক এখন তিনি। ছাড়িয়ে গেছেন স্টুয়ার্ট ব্রডকে। ৯ নম্বরে স্টার্কের রান এখন ১৪০৮। ব্রডের ছিল ১৩৮৯ রান।

ব্রিসবেনে দিবারাত্রির এই টেস্টে ৭৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

