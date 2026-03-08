ফিল্ডিংয়ে নিউজিল্যান্ড, দেখে নিন দুই দলের একাদশ

- মাঠে ধোনি ও রোহিত শর্মা
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মাঠে পা রাখলেন ভারতের দুই কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রোহিত শর্মা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ।
ফিন অ্যালেন, টিম সাইফার্ট (উইকেটকিপার), রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, মার্ক চাপম্যান, ড্যারিল মিচেল, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), জিমি নিশাম, ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি ও লকি ফার্গুসন।
সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), সুর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, তিলক বর্মা, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবে, অর্শদীপ সিং, বরুন চক্রবর্তী ও যশপ্রীত বুমরা।
টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। কিউই অধিনায়ক জানিয়েছেন, কোল ম্যাকোনকির জায়গায় দলে ঢুকেছেন জ্যাকব ডাফি।
ভারত অধিনায়ক সুর্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, টসে জিতলে তিনি আগে ব্যাট করতেন। ভারতের দলে কোনো পরিবর্তন নেই।
নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের কেন্দ্রীয় বাইশ গজে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। এউইন মরগান ও ইয়ান বিশপ মনে করেন এই পিচ হবে রানপ্রসবা। লাল ও কালো মাটির মিশ্রণে বানানো এ পিচ অতিরিক্ত মন্থর নয়। অতিরিক্ত বাউন্সও নেই।
২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনআপকে কীভাবে থামাবে নিউজিল্যান্ড? সর্বশেষ তিন ম্যাচের দুটিতে তারা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারটি দলীয় স্কোরের দুটি নিজেদের নামে করে নিয়েছে। যে দানবীয় ব্যাটিং লাইনআপ এখন ২৪০–২৫০–এর নিচে থামতেই চায় না, তাদের রোখার সাধ্য কার?
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বাগতম। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়।
ভারত সর্বশেষ কোনো সিরিজ বা টুর্নামেন্ট হেরেছে ২০২৩ সালের আগস্টে। সর্বশেষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে তারা প্রতি এক ম্যাচ হারের বিপরীতে জিতেছে সাতটি করে ম্যাচ।
ভারত এ টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০২৪ সালে সর্বশেষ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তাঁরা।
নিউজিল্যান্ড গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ও সুপার এইটে ইংল্যান্ডের কাছে হারলেও সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারে ভারতও।
টি–টুয়েন্টিতে ৩০বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। ১১ বার জিতেছে নিউজিল্যান্ড ও ১৬ বার জিতেছে ভারত। টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে তিনবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হেরেছে ভারত।
ভারত আজ জিতলে প্রথম দল হিসেবে তৃতীয় বিশ্বকাপ জিতবে। পাশাপাশি প্রথম দল হিসেবে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ধরেও রাখবে তারা। প্রথম স্বাগতিক হিসেবেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ভারতের সামনে। নিউজিল্যান্ডের সামনে প্রথমবার টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ। এর আগে ২০২১ ফাইনালে উঠে হেরেছিল তাঁরা।
