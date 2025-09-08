ভারত, পাকিস্তান না উগান্ডা—টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জিতেছে কোন দেশ

ভারত, পাকিস্তান না উগান্ডা—টি–টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জিতেছে কোন দেশ
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জিতেছে কোন দেশ, জানেন কি। বাংলাদেশ কি কখনো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?
পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট। শারজায় পরশু ফাইনালে আফগানিস্তানকে হারিয়ে সেই ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টিতে বহুজাতিক টুর্নামেন্টে চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হলো পাকিস্তান। আর তাতে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট জয়ে প্রতিবেশী ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পাশে বসেছে দলটি।
তিন বা ততোধিক দেশের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরও দুটি দল—বাহরাইন ও রোমানিয়া। তবে ট্রফি জয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন ও রোমানিয়া আছে যৌথভাবে দুইয়ে। টি-টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের বিশ্ব রেকর্ডটা উগান্ডা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের। দুই দলই পাঁচটি করে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ট্রফি জয়
২০২৩ সালের ২০ আগস্ট কন্টিনেন্টাল কাপ জিতে প্রথম দল হিসেবে চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্ব ইউরোপের দেশ রোমানিয়া। এর আগে একবার করে সোফিয়া টি-টোয়েন্টি, কন্টিনেন্টাল কাপ ও ভ্যালেটা কাপ জিতেছিলেন রোমানিয়ানরা।
ওই বছরের ডিসেম্বরে রোমানিয়াকে ছুঁয়ে ফেলে উগান্ডা। দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কাপ জেতে পূর্ব আফ্রিকান দেশটি। ২০২৪ সালে এপ্রিলে রোমানিয়া ও উগান্ডার পাশে বসে সংযুক্ত আরব আমিরাত। ওমানে এসিসি মেনস প্রিমিয়ার কাপ জেতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। দুই মাস পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে রেকর্ডে ভাগ বসায় রোহিত শর্মার ভারত।
২০২৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর রুয়ান্ডায় আফ্রিকা কন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পঞ্চম ট্রফি জিতে নতুন রেকর্ড গড়েন উগান্ডানরা। রেকর্ডটা অবশ্য মাত্র এক সপ্তাহই এককভাবে দখলে রাখতে পেরেছিল দলটি। সাত দিন পরেই যে গালফ টি-টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে পঞ্চম ট্রফি জিতে যায় আমিরাতও।
ভারত কিংবা পাকিস্তানের কেউ ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপ জিতে গেলে ভাগ বসাবে রেকর্ডে। আর আমিরাত ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়ে এশিয়া কাপ জিতে গেলে কী হবে, সেটি তো না বললেও চলে!
দক্ষিণ আফ্রিকার পাশে বাংলাদেশ
টেস্ট খেলুড়ে ১২টি দলের মধ্যে মাত্র দুটি দলই কোনো টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। একটি বাংলাদেশ, অন্য দলটি দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২টি এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ছাড়াও বাংলাদেশ আরও পাঁচটি বহুজাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য দুবার রানার্সআপ হওয়া। ২০১৬ সালে ঘরের মাঠে এশিয়া কাপের ফাইনালে হারা বাংলাদেশ দুই বছর পর কলম্বোয় নিদাহাস ট্রফিতে ফাইনালেও সেই ভারতের কাছেই হার মানে।
বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ আফ্রিকাও হেরেছে দুটি ফাইনাল। প্রথমবার ২০২৪ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে ও মাস দেড়েক আগে জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে। ৯টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাইরে প্রোটিয়ারা বহুজাতিক টুর্নামেন্ট খেলেছে জুলাইয়ে ওই টুর্নামেন্টেই।