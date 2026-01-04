টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
কেন বিশ্বকাপের দলে নেই জাকের, কেন আছেন সাইফউদ্দিন
সেপ্টেম্বরের এশিয়া কাপ টি–টোয়েন্টি থেকেই ব্যাট হাতে ভুগছিলেন জাকের আলী। তবু তাঁকে রাখা হয়েছিল টি–টোয়েন্টি দলের সঙ্গে, জায়গা পেয়েছিলেন সর্বশেষ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে স্কোয়াডেও। তবে আজ বিসিবির ঘোষণা করা টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা হয়নি এই উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যানের।
আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বকাপ দল পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন তাই এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। চূড়ান্ত দল ঠিক করার পরই তিনি ব্যাখ্যা দিতে চান বলে জানিয়েছেন।
তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক নির্বাচক প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে ভেন্যু পরিবর্তন না হলে স্কোয়াডে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা কম। জাকেরকে বাদ দেওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘মানসিকভাবে জাকের যেন সবকিছু আবার গুছিয়ে উঠতে পারে সে জন্যই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক দিন ধরেই সে ফর্মে নেই। আর গত কয়েক মাসে ওর আউট হওয়ার ধরন বেশির ভাগ সময়ই এক রকম ছিল।’
শেষ ৯ ইনিংসের ৫টিতেই জাকের আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। জুলাইয়ে পাকিস্তান সিরিজের পর তাঁর ব্যাট থেকে আসেনি কোনো হাফ সেঞ্চুরিও। সর্বশেষ ১৪ টি–টোয়েন্টি ইনিংসে জাকেরের ত্রিশোর্ধ্ব ইনিংস মাত্র দুটি। এর সঙ্গে তাঁর ব্যাটিং ও আউট হওয়ার ধরন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
নির্বাচকেরা তাই জাকেরকে বাদ দিয়ে সাইফউদ্দিনকে বিশ্বকাপ দলে রেখেছেন। কারণ ব্যাখ্যায় ওই নির্বাচক বলেন, ‘বোলিং তো আছেই, সাইফউদ্দিন শেষ দিকে ব্যাট হাতে যে ভূমিকা রাখে, সেটাকেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি।’
এই নির্বাচক জানিয়েছেন, বিপিএলে সেঞ্চুরি করার পরও নাজমুল হোসেন তাঁদের বিবেচনায় ছিলেন না। তাঁকে দলে নিলে তিন নম্বরে খেলাতে হবে, সেখানে অধিনায়ক লিটন দাস খেলেন।
বিপিএলের পারফরম্যান্সে আলোচনায় এলেও পেসার রিপন মণ্ডলকে আরও কিছুটা সময় দেখতে চান নির্বাচকেরা। তবে এক নির্বাচক জানিয়েছেন, কোনো পেসার চোটে পড়লে হাসান মাহমুদ ও রিপনকেই বিবেচনা করা হবে।