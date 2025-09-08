লাফবরোতে এবার হাসতে পারল না যুবারা
এবার আর লাফবরোতে হাসতে পারল না বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আজ বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএসের নিয়মে ৪ উইকেটে দ্বিতীয় যুব ওয়ানডেটা জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
বৃষ্টিতে ৪৭ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ৯ উইকেটে ২৭২ রান করতে পারে বাংলাদেশের যুবারা। আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান রিজান হাসান আজ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেছেন। ৫৭ বলের ইনিংসে ৭টি চার ও ১টি ছক্কা তাঁর।
এ ছাড়া ওপেনার রিফাত বেগ ৫২ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় করেছেন ৫১ রান। ৮৩ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে রিফাতের সঙ্গী অধিনায়ক আজিজুল হাকিম ৪৪ বলে করেছেন ৪১ রান, তিনিও মেরেছেন ৩টি ছক্কা।
ডিএলএসের হিসাবে ইংলিশরা লক্ষ্য পায় ২৭১ রানের। রান তাড়ায় ইংলিশ যুবাদের আইজ্যাক মোহাম্মদ পেয়েছেন সেঞ্চুরি। ৯৫ বলে ৬ চার ও ৯ ছক্কায় ১০৪ রান করেছেন এই ওপেনার। জো মুরসকে (৪৭) নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৬৮ রান যোগ করা মোহাম্মদ ফিরেছেন পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে দলকে ২১৮ রানে রেখে ৩৪তম ওভারে। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার সামিউন বাসীর ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।
সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে বুধবার ব্রিস্টলে।