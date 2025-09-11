খেলল বৃষ্টি, জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা
কার্ডিফে বৃষ্টির কারণে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট দেরিতে শুরু হয় খেলা। তবে বেরসিক বৃষ্টি হানা দিয়েছে খেলা শুরুর পরও।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে গতকাল রাতে টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠান ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। বৃষ্টির কারণে ততক্ষণ ওভার কেটে সেটা ৯ ওভারের ম্যাচ। ৭.৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ যখন ৫ উইকেটে ৯৭, তখন আবারও বাদ সেধেছে বৃষ্টি। দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি।
সেই বৃষ্টির কারণেই ইংল্যান্ডের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় নতুন করে। জিততে হলে ৫ ওভারে করতে হবে ৬৯ রান। ব্রুকের দল শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেনি। ৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৫৪ রানে থেমেছে তাঁদের ইনিংস। ডিএলএস নিয়মে ১৫ রানের জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল এইডেন মার্করামের দক্ষিণ আফ্রিকা।
প্রোটিয়াদের হয়ে ১৪ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলেন অধিনায়ক মার্করাম। ডনোভান ফেরেইরা অপরাজিত ছিলেন ১১ বলে ২৫ রানে। লুক উড ২টি উইকেট নেন ইংল্যান্ডের হয়ে। তাড়া করতে নেমে প্রথম বলেই ফিল সল্টকে হারানো ইংল্যান্ড ওভারপ্রতি ১৩.৮ করে রান তোলার চাপ নিতে পারেনি। ১১ বলে ২৫ রান করেন ইংল্যান্ড ওপেনার জস বাটলার।
৪ বলে শূন্য রানে আউট হওয়া ব্রুক আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম ‘ডাক’ মারলেন। ম্যাচটা মনমতো না হলেও ব্রুক অবশ্য কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে চাইলেন না, ‘ওরা পেয়েছে ৯ ওভার, আমরা ৫ ওভার। খুব বেশি কিছু নেওয়ার ছিল না আসলে। বিশৃঙ্খলতা ছিল...কিন্তু আমার মনে হয় না কোনো অজুহাত দাঁড় করানোর প্রয়োজন আছে।’
বৃষ্টির মধ্যেই ম্যাচটা চালিয়ে যাওয়া উচিত হয়েছে কি না, সে প্রসঙ্গে ব্রুক বলেছেন, ‘এ সিদ্ধান্ত আমার নয়, আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারির। মাঠে যা করতে পারি, আমরা শুধু সেটাই করার চেষ্টা করি।’ ম্যানচেস্টারে আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল।