এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ বুঝতে পারছে, শুধু ছক্কা মেরে হবে না, খেলতে হবে ‘স্মার্ট ক্রিকেট’ও
সংবাদ সম্মেলন কক্ষে বসে লিটন দাস। মাথার টুপিটা ঠিক আছে কি না, একবার নিশ্চিত হয়ে নিলেন। এশিয়া কাপের কঠিন লড়াই তাঁর সামনে। কিন্তু একটু পর শুরু হতে যাওয়া সংবাদ সম্মেলনও তো আর সহজ হওয়ার কথা নয়। ম্যাচের মতো প্রস্তুতিটা তাই এখানেও নিয়ে নিলেন ভালোভাবেই।
পরের মিনিট দশেকের সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে কথা বলতে হলো এশিয়া কাপে নিজেদের লক্ষ্য, হংকংয়ের কাছে হারের পুরোনো স্মৃতিসহ নানা বিষয়ে। উঠেছে বাংলাদেশের ছক্কা মারার প্রসঙ্গও। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ অনেক ছক্কা মারছে।
এ বছর এখন পর্যন্ত টি–টোয়েন্টিতে ১৪ ম্যাচে ১০৯টি ছক্কা মারা বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারায় সবার ওপরে নাম তুলেছেন পারভেজ হোসেন ও তানজিদ হাসান। ২১ ছক্কা মারা পারভেজকে টপকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজে শীর্ষে উঠেছেন তানজিদ।
এশিয়া কাপের আগে প্রচুর ছক্কা মারলেও বড় মঞ্চে এসে এখন বাংলাদেশ অধিনায়ক খুঁজছেন ভিন্ন কিছু। টি–টোয়েন্টি সংস্করণকে অনেকেই ভাবেন পেশির খেলা, শক্তির খেলা। এশিয়া কাপের ঠিক আগে বাংলাদেশ উড়িয়ে এনেছিল পাওয়ার হিটিংয়ের বিশেষজ্ঞ কোচ জুলিয়ান উডকেও।
তবে লিটন বলছেন, এশিয়া কাপে শুধু ছক্কা মারা নয়, তাঁরা খেলতে চান স্মার্ট ক্রিকেট। কাল আবুধাবিতে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি সংস্করণে আপনি যখন বড় বড় ছক্কা মারবেন, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। যেকোনো বিপদে বা এমন পরিস্থিতি থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারবেন।’
এরপর লিটন যোগ করেন, ‘কিন্তু একই সঙ্গে আপনাকে এটা বুঝতে হবে প্রতি ম্যাচে ছক্কা মারলেই চলবে না। আপনাকে বুঝতে হবে বাউন্ডারি কতখানি আছে, প্রতিপক্ষ কেমন। আমার মনে হয় শুধু ছক্কা মারার চেষ্টার থেকে, আমাদের স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে।’
টানা তিন সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সব কটি বিভাগের পারফরম্যান্সও বেশ ভালো। তবে একটা জায়গায়ই কিছুটা দুশ্চিন্তা, তা মিডল অর্ডার। তবে তাঁদের কাঁধে দায়িত্ব এলে ভালো করবেন বলেই বিশ্বাস লিটনের।
লিটন বলেছেন, ‘আমরা টপ অর্ডাররা খুব ভালো পারফরম্যান্স করেছি। মিডল অর্ডারের হাতে খুব বেশি একটা দায়িত্ব আসেনি। আমি বিশ্বাস করি, মিডল অর্ডারের হাতে যখনই দায়িত্ব আসবে, তারা ঘুরে দাঁড়াবে। আগেও করেছে এবং তারা করে দেখাবে।’
আবুধাবিতে আজ হংকংয়ের মুখোমুখি হয়ে এশিয়া কাপ ক্রিকেট অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ দল। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় শুরু হবে এই ম্যাচ।