দেশের মাটিতে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলেই বাংলাদেশের জার্সি তুলে রাখতে চান সাকিব

সাকিব আল হাসান কি আর বাংলাদেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাবেন?

অনেকের চোখেই বাংলাদেশের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে সাকিবের। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক এই অধিনায়ক।

তবে সাকিব নিজে জানালেন, তিনি এখনো আশাবাদী বাংলাদেশের হয়ে আবারও খেলার সুযোগ হবে তাঁর। শেষবার বিদায় বলার আগে অন্তত দেশের মাটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে চান বিশ্বের সাবেক এই এক নম্বর অলরাউন্ডার।

আমার পরিকল্পনা হলো বাংলাদেশে ফিরে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ মানে ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে অবসরে যাওয়া।
সাকিব আল হাসান

তিন সংস্করণেই বাংলাদেশের জার্সিতে শেষবারের মতো মাঠে নামার স্বপ্নের কথা সাকিব রোববার জানালেন ইউটিউব চ্যানেল ‘বিয়ার্ড বিফোর উইকেট’ পডকাস্টে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ব্যাটসম্যান হাশিম আমলা এই পডকাস্টের সঞ্চালক।  

সাকিব আল হাসান
সাকিব সেখানে বলেছেন, ‘আমার পরিকল্পনা হলো বাংলাদেশে ফিরে একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ মানে ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে অবসরে যাওয়া। আমি এমন কিছুই ভাবছি। সব সংস্করণকেই একটি সিরিজেই বিদায় বলতে চাই। সেটা টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু হয়ে ওয়ানডে, টেস্ট হতে পারে আবার টেস্ট, ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিও হতে পারে। যেভাবেই হোক আমার সমস্যা নেই।’

সমর্থকদের বিদায় বলার ব্যাপার এটি। তারা সব সময় আমার পাশে ছিল। তাই দেশের মাটিতে তিন সংস্করণের একটি  পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অধ্যায়টার সমাপ্তি টানতে চাই।
সাকিব আল হাসান

২০২৪ সালে ভারত সফরের পর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে সাকিব। তবে বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিতই খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব। এখন যেমন খেলছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি)।

এমআই এমিরেটসের জার্সিতে সাকিব আল হাসান
সাকিব বললেন দেশের হয়ে খেলার মতো ফিট থাকতেই এসব লিগে খেলছেন তিনি, ‘(দেশের হয়ে আবারও খেলা) এটাই স্বপ্ন। এ কারণেই এখনো খেলছি।’

ঘরের মাঠে ভক্ত-সমর্থকদের সামনে বিদায় নিতে চান সাকিব, ‘সমর্থকদের বিদায় বলার ব্যাপার এটি। তারা সব সময় আমার পাশে ছিল। তাই দেশের মাটিতে তিন সংস্করণের একটি  পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলে অধ্যায়টার সমাপ্তি টানতে চাই।’

