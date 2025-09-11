কার্কের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র আইন নিয়ে প্রশ্ন ডু প্লেসির

ক্রিকেট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও দেশটির প্রভাবশালী ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও বিশ্লেষক চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউভিইউ) এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। হত্যাকারীকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন।

কার্কের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের অস্ত্র রাখার আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ‘এক্স’ হ্যান্ডলে আজ ডু প্লেসি এ নিয়ে একটি পোস্ট করেন। সেখানে লিখেছেন, ‘শান্তিতে ঘুমান চার্লি কার্ক। আমি কখনোই বুঝতে পারব না এই আমেরিকাকে এবং কেন প্রত্যেকে একটা অস্ত্র রাখতে পারে।’

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৬৯ টেস্টে ১০ সেঞ্চুরিসহ ৪০.০২ গড়ে ৪১৬৩ রান করেন ডু প্লেসি। ১৪৩ ওয়ানডেতে ১২ সেঞ্চুরিসহ ৪৭.৪৭ গড়ে করেছেন ৫৫০৭ রান। দেশের হয়ে ৫০ টি–টোয়েন্টিতে ৩৫.৫৩ গড়ে ১৫২৮ রান করেছেন ডু প্লেসি।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ফেডারেল আইন অনুযায়ী, লাইসেন্স পাওয়া বিক্রেতারা ন্যূনতম ২১ বছর বয়সীদের কাছে হ্যান্ডগান বিক্রি করতে পারবেন। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং অস্ত্রের ব্যবহারে সহিংসতা রোধে যুক্তরাষ্ট্রে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ‘এভরি টাউন ফর গান সেফটি’ আরও জানিয়েছে, রাইফেলের মতো বড় বন্দুকগুলো ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সীরা কিনতে পারেন সেখানে।

তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অস্ত্র বিক্রেতাদের জন্য আলাদা আইন আছে। ১৮ বছর বয়সীদের কাছে তারা হ্যান্ডগান বিক্রি করতে পারেন। বড় বন্দুক বিক্রির ক্ষেত্রে বয়সের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও বিশ্লেষক চার্লি কার্ক। ছবিটি গত বছর ডিসেম্বরে তোলা
এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ২০২২ সালে অস্ত্র নিরাপত্তা আইন পাস হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুমোদন করা এই আইনে ১৫ জন রিপাবলিকান সদস্যও সমর্থন জানান। তবে রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অস্ত্র নিরাপত্তা নিয়ে অবস্থান ভিন্ন। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রচারণার সময়ই তা টের পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের (এনআরএ) এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তাঁর সমর্থকদের বলেছিলেন, ‘কেউ আপনাদের অস্ত্র ছুঁতে পারবে না।’

কার্ককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় শোক জানিয়েছেন ট্রাম্প। নিজের ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা এক ভিডিওতে ট্রাম্প বলেছেন,এটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি মুহূর্ত’। চার্লি ‘সত্যের জন্য শহীদ’ হয়েছেন।

