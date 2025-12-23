ক্রিকেট

এবার ভারতের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ করবে পাকিস্তান

খেলা ডেস্ক

মাঠে লড়াইটা ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে শ্রেষ্ঠত্বের। ব্যাট-বলের সেই লড়াইয়ে ভারতকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ১৩ বছর পর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু মাঠের সেই উত্তাপ এবার গড়াচ্ছে আইসিসি পর্যন্ত। ভারতীয় যুবাদের ‘আচরণ’ নিয়ে এবার বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতে যাচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

গত রোববারের ফাইনালে পাকিস্তানের রান–পাহাড়ে চাপা পড়েছিল ভারত। সামির মিনহাসের ১১৩ বলে ১৭২ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে পাকিস্তান তুলেছিল ৩৪৭ রান। জবাবে ভারত মাত্র ১৫৬ রানেই গুটিয়ে যায়। ১৯১ রানের বিশাল জয়ে উল্লাসে মাতে পাকিস্তান। তবে পাকিস্তানের দাবি, তাদের এই আনন্দের মধ্যেই কাঁটা হয়ে বিঁধেছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্লেজিং বা উসকানিমূলক আচরণ।

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ সরফরাজ আহমেদ
এএফপি

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ সরফরাজ আহমেদ সরাসরিই আঙুল তুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের দিকে। তাঁর দাবি, ম্যাচ চলাকালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণ ছিল ‘ক্রিকেটীয় চেতনার পরিপন্থী’। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পিসিবিপ্রধান মহসিন নাকভিও সুর মেলালেন কোচের সঙ্গে।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি
ফেসবুক

সংবাদমাধ্যমের সামনে নাকভি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘পুরো ফাইনাল ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বারবার পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের উসকানি দিয়েছে। আমরা বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানাব। রাজনীতি আর খেলাধুলা সব সময় আলাদা রাখা উচিত।’

সরফরাজ আহমেদ তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, ‘ভারত যা করেছে, তা ক্রিকেটীয় স্পিরিটের বিরোধী। আমরা কিন্তু জয়ের পর যথেষ্ট খেলোয়াড়সুলভ আচরণ করেছি। মাঠের খেলায় মাঠের ভদ্রতা বজায় রাখা জরুরি। ভারত যা করেছে, তা তাদের মানসিকতারই প্রতিফলন।’
ভারত-পাকিস্তান লড়াই মানেই যেন বারুদঠাসা উত্তেজনা। সর্বশেষ বড়দের এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের হারিস রউফ এবং ভারতের সূর্যকুমার যাদবদের আচরণবিধি ভাঙার দায়ে আইসিসির তিরস্কার সইতে হয়েছিল। এবার সেই রেশ গিয়ে লাগল যুবাদের এশিয়া কাপেও।

