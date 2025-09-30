ইতিহাস গড়া হলো না নেপালের

ইতিহাস গড়া হলো না নেপালের
ইতিহাসের প্রথম সহযোগী দল হিসেবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে টেস্ট খেলুড়ে দলকে ধবলধোলাই করার সুযোগ ছিল নেপালের। সেই ইতিহাস গড়া হলো না নেপালিদের। শারজায় আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ১০ উইকেটে হেরে গেছে নেপাল। তিন ম্যাচের সিরিজটা ২-১ ব্যবধানেই জিতল নেপাল।
প্রথম দুই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৪৮ ও ১৭৩ রান করা নেপাল আজ অলআউট ১২২ রানে। রানটা ৪৬ বল ও ১০ উইকেট হাতে রেখেই পেরিয়ে সান্ত্বনার জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
ক্যারিবীয় ওপেনার আমির জাঙ্গু ৪৫ বলে ৭৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ৫টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন তিন ম্যাচের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথম ফিফটি পাওয়া জাঙ্গু। আরেক ওপেনার অ্যাকিম অগাস্টে ২৯ বলে ৪১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। অগাস্টেরও এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে এই সংস্করণে সর্বোচ্চ।
এর আগে নেপালের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেছেন কুশল ভুরতেল।২৯ বলের ইনিংসে তিনটি ছক্কা মেরেছেন নেপাল ওপেনার। ৬২ রানে শেষ ৯ উইকেটে খোয়ানো নেপালের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭ রান করেছেন তিনে নামা অধিনায়ক রোহিত পৌডেল।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি পেসার র্যামন সাইমন্ডস ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুই ম্যাচের ক্যারিয়ারে তাঁর এটিই সেরা বোলিং।