২৪ ঘণ্টায় দুই হ্যাটট্রিক, শামারে মুখ বাঁচাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

২৪ ঘণ্টায় দুই হ্যাটট্রিক, শামারে মুখ বাঁচাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৫১ রান তাড়া করতে নেমেছিল আফগানিস্তান। ১৮তম ওভার শেষে হাতে ৬ উইকেট রেখে ১২ বলে তাদের দরকার ছিল ২৫ রান। জয়ের পাল্লাটা তখন আফগানিস্তানের দিকেই হেলে। কারণ, ক্রিজে ৭১ রানে অপরাজিত রহমানউল্লাহ গুরবাজ এবং অন্য প্রান্তে গুলবদিন নাইব।
ম্যাচটা এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে টেনে নেন এমন একজন, যিনি এই সিরিজে আগের দুই ম্যাচে একাদশে জায়গা পাননি, গতকাল রাতে খেলেন পেসার শামার জোসেফের জায়গায়। আর সেটিও কী দারুণভাবে—রীতিমতো হ্যাটট্রিক করে! শামার স্প্রিঙ্গার এই ম্যাচটা মনে রাখবেন।
১৯তম ওভারে প্রথম ৩ বলে গুরবাজ, রশিদ খান ও শহীদুল্লাহকে আউট করেন স্প্রিঙ্গার। ওই ওভারে মাত্র ৫ রান দিয়ে শেষ ওভারে আফগানিস্তানকে জয়ের জন্য ২০ রানের কঠিন সমীকরণে ফেলে দেন এ পেস বোলিং অলরাউন্ডার। তাতে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তিন ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই করতে পারেনি আফগানিস্তান। ১৫ রানে হেরেছে তারা, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজও শেষ ম্যাচটি জিতে এড়াতে পেরেছে ধবলধোলাই (২-১) হওয়ার লজ্জা।
ছেলেদের টি-টুয়েন্টিতে রোমারিও শেফার্ড ও জেসন হোল্ডারের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন স্প্রিঙ্গার। এই সিরিজে গত বুধবার রাতে দ্বিতীয় ম্যাচেও দেখা গেছে হ্যাটট্রিক। আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমান হ্যাটট্রিক করেন। সেটিও স্প্রিঙ্গারের মতোই এ সংস্করণে তাঁর দেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় দুটি হ্যাটট্রিক দেখা গেল এই সিরিজে।
দুবাইয়ে এই সিরিজ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল উড়াল দেবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ খেলে পা রাখবে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে। আর আফগানিস্তানের জন্য টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটিই ছিল শেষ সিরিজ।
অধিনায়ক ব্রেন্ডন কিংয়ের ৪৭ এবং ম্যাথু ফোর্ডের ১১ বলে ২৭ রানে ভর করে ৭ উইকেটে ১৫১ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ দিকে স্প্রিঙ্গারের ৯ বলে অপরাজিত ১৬ রানের ইনিংস বেশ কাজে লেগেছে। ২টি করে উইকেট নেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান, জিয়াউর রহমান ও আবদুল্লাহ আহমদজাই। টি-টুয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে ৭০০ উইকেট পেতে আর ৬ উইকেট চাই রশিদের। আফগানিস্তানের হয়ে গুরবাজ (৭১) ও ইব্রাহিম জাদরান (২৮) ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি।
ছয়বারের চেষ্টায় দুবাইয়ে এটাই প্রথম জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ম্যাচসেরা স্প্রিঙ্গার জয়ের পর বলেন, ‘তৃতীয় বোলার হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে হ্যাটট্রিক করতে পেরে দারুণ লাগছে। ধৈর্য ধরে নিজের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ব্যাটিংয়ের সময় ডট না দেওয়াই ছিল লক্ষ্য। বোলিংয়ে চেয়েছিলাম সীমানা যেদিকে বড়, সেদিকে মারুক।’
তৃতীয় ম্যাচটি হারলেও টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে সিরিজ জিতে খুশি আফগান অধিনায়ক রশিদ খান, ‘বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছু জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন ছিল। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা ভালো হলো। তবে বিশ্বকাপে ১৫০-১৬০ রান তাড়া করায় আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।’