বিগ ব্যাশে ১০৩ স্ট্রাইক রেটের বাবরকে ক্যাম্পে ডাকল পাকিস্তান
১১ ম্যাচে ১১ ইনিংসেই ব্যাট করেছেন। বল খেলেছেন ১৯৬টি। ফিফটি দুটি। ২২.৪৪ গড়ে ২০২ রান করায় স্ট্রাইক রেট ১০৩.০৬। এবার বিগ ব্যাশে অন্তত ১০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু মোহাম্মদ রিজওয়ানের স্ট্রাইক রেটই বাবর আজমের চেয়ে কম। সিডনি সিক্সার্সের দল থেকে বাবরকে বাদ দেওয়ার আলোচনাটা তাই উঠতই এবং সেটা উঠেছেও।
বাবরের টুকটুক ব্যাটিংয়ে ধৈর্য হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি মার্ক ওয়াহ বিগ ব্যাশের সম্প্রচারক চ্যানেলের মাধ্যমে পরামর্শ দেন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটিকে, ‘দুঃখজনক হলেও বাবর আজমকে বাইরে রাখতে হবে; সে বিশ্বমানের খেলোয়াড়, কিন্তু সে যথেষ্ট করতে পারেনি। নতুন একজন ওপেনার নিয়ে ভাবছি।’
ওয়াহর জন্য সুখবর—তিনি এই কথা বলার এক দিন পরই বিগ ব্যাশ ছেড়েছেন বাবর। সিডনি সিক্সার্স জানিয়েছে, ২৯ জানুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে পাকিস্তান জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন ৩১ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। এ কারণে বিগ ব্যাশের বাকি সময়ে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ শেষ হয়েছে বাবরের এবারের বিগ ব্যাশ অভিযান। অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এবারই প্রথমবার খেলতে গিয়েছিলেন বাবর।
রিশাদ হোসেনদের হোবার্ট হারিকেনসের বিপক্ষে আগামীকাল চ্যালেঞ্জার ফাইনালে মুখোমুখি হবে সিডনি সিক্সার্স। এই ম্যাচে জয়ী দল আগামী রোববার পার্থ স্কচার্সের বিপক্ষে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।
সিডনি সিক্সার্স ও তাদের সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায়ী বার্তায় বাবর বলেন, ‘সবার আগে সিডনি সিক্সার্সকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে দলে নেওয়ার জন্য। আমি আমার সময়টা উপভোগ করেছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের দায়িত্ব পালনে আমাকে দল ছাড়তে হচ্ছে।’
টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের জন্য চার-ছক্কা মারার খেলা। সে হিসেবে বাবর এবারের মৌসুম কতটা উপভোগ করেছেন, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এবার বিগ ব্যাশে অন্তত ১০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৭ ছক্কা পার্থ স্কচার্সের কিউই তারকা ফিন অ্যালেনের। আর বাবর? ১১ ইনিংসে ৩ ছক্কা নিয়ে এবারের বিগ ব্যাশে অন্তত ১০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ছক্কা মারার তালিকায় যৌথভাবে তলানিতে। চার মেরেছেন ১৯টি।
লাহোরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টুয়েন্টি সিরিজ খেলে বিশ্বকাপে পা রাখবে পাকিস্তান দল।