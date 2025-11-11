মুশফিকের স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড এখন লিটনের

মুশফিকের স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড এখন লিটনের
গত জুনে গলে প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কার ওপেনার লাহিরু উদারাকে স্টাম্পড করে মুশফিকুর রহিমের পাশে বসেছিলেন লিটন দাস। টেস্ট লিটনের সেটি ছিল ১৫তম স্টাম্পিং। মুশফিকের স্টাম্পিংও ১৫টি। এত দিন এটাই ছিল বাংলাদেশের উইকেটকিপারদের স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড।
আজ সিলেটে সেই রেকর্ডটা একান্তই নিজের করে নিলেন লিটন। হাসান মুরাদের বলে লোরকান টাকারকে স্টাম্পড করেই রেকর্ডটা করেছেন লিটন। বাংলাদেশের উইকেটকিপার চার ওভার পরেই পেয়ে যান ১৭তম স্টাম্পিং শিকার। এবার মেহেদী হাসান মিরাজের বলে অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে ফিরিয়েছেন লিটন।
তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের স্টাম্পিংয়ের রেকর্ডটা মুশফিকের। ১০১টি স্টাম্পিং করেছেন মুশফিক। স্টাম্পিংয়ের রেকর্ডে বিশ্বে মুশফিকের অবস্থান চারে। ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি (১৯৫) ও দুই শ্রীলঙ্কান কুমার সাঙ্গাকারা (১৩৯) ও রমেশ কালুভিতারানাই (১০১) শুধু স্টাম্পিংয়ের এই রেকর্ডে মুশফিকের ওপরে আছেন।
বাংলাদেশের কিপারদের মধ্যে ৪৪ স্টাম্পিং নিয়ে দুইয়ে খালেদ মাসুদ। ৩৪টি স্টাম্পিং করে এরপরই আছেন লিটন।
টেস্টে সবচেয়ে বেশি স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড বার্ট ওল্ডফিল্ডের। ১৯২০ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫৪ টেস্টে ৫২ বার স্টাম্পিং করেছেন ওল্ডফিল্ড।