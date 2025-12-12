টি–টোয়েন্টিতে করলেন ২২৯*, মারলেন ২৩টি ছক্কা

টি–টোয়েন্টিতে করলেন ২২৯*, মারলেন ২৩টি ছক্কা
অপরাজিত ২২৯ রান। সেটাও মাত্র ৮১ বলে। স্ট্রাইকরেট ২৮২.৭১। ইনিংসে মেরেছেন ২৩ ছক্কা, ১৪ চার।
গতকাল অস্ট্রেলিয়ার একটি টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে এমন ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস।
অস্ট্রেলিয়ান টি-টোয়েন্টি ডিভিশন ওয়ান ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচটিতে তিনি খেলেছেন ভিক্টোরিয়ার আলটোনা স্পোর্টস ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে। ম্যাচে এডওয়ার্ডসের দলের প্রতিপক্ষ ছিল উইলিয়ামস ল্যান্ডিং এসসি।
ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ড অস্ট্রেলিয়ার ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সাব–আর্বস চার্চেস অ্যান্ড কমিউনিটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এটি আয়োজন করে।
এই টুর্নামেন্টের ম্যাচকে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি হিসেবে ধরা হয় না। তাই ডাবল সেঞ্চুরি করেও টি-টোয়েন্টির রেকর্ড ভাঙা হয়নি এডওয়ার্ডসের। যে কারণে ২০১৩ আইপিএলে ক্রিস গেইলের খেলা ১৭৫* রানের ইনিংসই টি-টোয়েন্টিতে এখনো সর্বোচ্চ।
আন্তর্জাতিক টি২০-তে এডওয়ার্ডসের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ৯৯, এখনো কোনো ফরম্যাটে সেঞ্চুরি নেই তাঁর।
এ দিন ওপেনিংয়ে নামা এডওয়ার্ডস ফিফটি করেন ২৩ বলে। ইনিংসের ১১তম ওভারে করেন সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরির পর আরও মারমুখী হয়ে ওঠেন ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান। ১৭তম ওভারে ছুঁয়ে ফেলেন ১৫০। শেষ চার ওভারে তার ব্যাট থেকে আসে ১৪টি বাউন্ডারি—যার ১২টিই ছক্কা। ১৬ ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ ছিল ২ উইকেটে ২১২, ২০ ওভার শেষে স্কোরবোর্ড দাঁড়ায় ৩০৪/২–এ।
ম্যাচে আলটোনা জেতে ১৮৬ রানে। ৩০৪ রান তাড়া করতে নেমে উইলিয়ামস ল্যান্ডিং থামে ১১৮ রানে, যা এডওয়ার্ডসের ইনিংসের অর্ধেকেরও কম। পয়েন্ট টেবিলে আলটোনা ডিভিশন ওয়ান ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ডে আছে দ্বিতীয় স্থানে। ছয় দলের লিগে উইলিয়ামস ল্যান্ডিং রয়েছে চতুর্থ স্থানে।