কলম্বোতে ব্রুক ঝড়: শেষ ১০ ওভারেই ১০১ রান, এই তালিকায় আরও যারা

কলম্বোতে ব্রুক ঝড়: শেষ ১০ ওভারেই ১০১ রান, এই তালিকায় আরও যারা
কলম্বোয় আজ হঠাৎ করেই ঝড়ের দেখা। ঝড়ের নাম হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ডের এই অধিনায়ক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে খেললেন ৬৬ বলে অপরাজিত ১৩৬ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস। অবিশ্বাস্য এই ইনিংসের শেষটা ছিল আরও ভয়ংকর—নিজের ইনিংসের শেষ ২৭ বলে তিনি তুলেছেন ৯০ রান।
আজ ব্রুক উইকেটে আসেন ৩২তম ওভারে। ৪০ ওভার শেষে তাঁর রান ছিল মাত্র ৩৫। এরপরই শুরু হয় ঝড়। ৪০ বলে প্রথম ফিফটি করা ব্রুক দ্বিতীয় ফিফটি করেন মাত্র ১৭ বলে।
ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষ ৬৯ রানের মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে ৬৮ রানই এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ক্যারিয়ারের ২০তম সেঞ্চুরি করা জো রুট শেষদিকে ছিলেন কার্যত দর্শকের ভূমিকায়। আজ দলীয় ইনিংসের শেষ ১০ ওভারের মধ্যেই পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি।
ওয়ানডে ক্রিকেটে এর আগে কি ইনিংসের শেষ ১০ ওভারে কোনো ব্যাটসম্যান ১০০ করেছেন? উত্তর—হ্যাঁ, এবং সংখ্যাটাও কম নয়। ওয়ানডেতে ইনিংসের শেষ ১০ ওভারের মধ্যেই কোনো ব্যাটসম্যানের এটি নবম সেঞ্চুরি। এই তালিকায় এবি ডি ভিলিয়ার্স, রোহিত শর্মা ও জস বাটলার—তিনজনই আছেন দুইবার করে।
শেষ ১০ ওভারে একাই সবচেয়ে বেশি রান করার রেকর্ডটি এবি ডি ভিলিয়ার্সের। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনি করেন ১২১ রান। একই বছর, একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই আরেক ইনিংসে তুলেছিলেন ১০৯ রান।
রোহিত শর্মা ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ১০ ওভারে করেন ১১০ রান। ওয়ানডে ক্রিকেটে এটিই ছিল শেষ ১০ ওভারে কোনো ব্যাটসম্যানের প্রথম শতরানের ঘটনা। পরে ২০১৭ সালেও, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই, তিনি আবারও ইনিংসের শেষ ১০ ওভারের মধ্যেই সেঞ্চুরি করেন।
এই তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও। ২০২৩ সালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শেষ ১০ ওভারে তিনি করেন ১০৬ রান। জস বাটলার ২০১৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইনিংসের শেষ ১০ ওভারের মধ্যেই ১০০ রানের বেশি করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হাইনরিখ ক্লাসেন এই কীর্তি গড়েছেন একবার।