সাকিবের ৯ বলের ঝড়, তবু হেরে সিপিএল থেকে বাদ অ্যান্টিগা

সাকিবের ৯ বলের ঝড়, তবু হেরে সিপিএল থেকে বাদ অ্যান্টিগা
ক্রিজে আসেন ইনিংসের ১৮তম ওভারে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন সময়ে ক্রিজে এলে ব্যাটসম্যানের কাজ হচ্ছে বড় শট খেলা। সিপিএল এলিমিনেটরে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে সাকিব আল হাসান আজ ঠিক এই কাজটাই করলেন। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে খেলেছেন ৯ বলে ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস।
সাকিবের ‘ক্যামিও’তে প্রভিডেন্সে অ্যান্টিগা টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ১৬৬ রান তোলে। জয়ের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেলদের নাইট রাইডার্সের কাছে দলটি হেরে গেছে ৯ উইকেটে। ১৫ বল হাতে রেখে জিতেছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। এই হারে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ল সাকিবের অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস।
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের স্পিনার সুনীল নারাইনের ৫ বলে ১৮ রান তুলেছেন সাকিব। নারাইনের প্রথম বলটি ডট খেলার পর টানা তিন চার ও এক ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার।
তাতে রেকর্ড গড়ার দিনে নারাইন কিছুটা খরুচে হয়ে যান। ৪ ওভারে ৩৬ রানে নেন ১ উইকেট। ইমাদ ওয়াসিমকে ফিরিয়ে সিপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এখন নারাইন। ডোয়াইন ব্রাভোর ১২৯ উইকেট ছাড়িয়ে নারাইনের উইকেটসংখ্যা এখন ১৩০টি।
এর আগে অ্যান্টিগার আমির জাঙ্গু ও আন্দ্রেস গাউস ফিফটি তুলে নেন। ৪৯ বলে ৫৫ রান করেন আমির, ৪৫ বলে ৬১ রান গাউসের। দুজনে দ্বিতীয় উইকেটে গড়েন ৮৫ বলে ১০৮ রানের জুটি। নাইট রাইডার্সের হয়ে সৌরভ নেত্রভালকার ৩টি ও উসমান তারিক ২ উইকেট নেন।
রান তাড়ায় পুরান ও অ্যালেক্স হেলসের জুটিতে হালে পানি পায়নি ফ্যালকনস। দ্বিতীয় উইকেটে দুজনে গড়েন ৮৬ বলে ১৪৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। ৪০ বলে ৫৪ রানের অপরাজিত ছিলেন হেলস, ৫৩ বলে অপরাজিত ৯০ রান পুরানের। ষষ্ঠ বোলার হিসেবে বোলিংয়ে এসে ৩ ওভারে ২৪ রান দেন সাকিব, উইকেট পাননি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনস: ১৬৬/৮ (গাউস ৬১, আমির ৫৫; সৌরভ ৩/২৩, উসমান ২/১৯)
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স: ১৬৮/১ (পুরান ৯০*, হেলস ৫৪*; রাকিম ১/৫০, সাকিব ০/২৪)
ফল: ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা: নিকোলাস পুরান।