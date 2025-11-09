এবার নড়বড়ে নব্বইয়ে আউট সৌম্য ও নাঈম, ৫ উইকেট তানভীরের

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
এবার নড়বড়ে নব্বইয়ে আউট সৌম্য ও নাঈম, ৫ উইকেট তানভীরের
তৃতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনেও দুই ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন নড়বড়ে নব্বইয়ে। সৌম্য সরকার ৯২ ও মোহাম্মদ নাঈম ফিরেছেন ৯০ রানে। ৫ উইকেট নিয়েছেন তানভীর ইসলাম।
তানভীরের ৫ উইকেট
খুলনায় রাজশাহীর বিপক্ষে ৫ উইকেট নিয়েছেন বরিশালের অধিনায়ক তানভীর ইসলাম। বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলা এই বাঁহাতি স্পিনার ১০২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ২৩৫ রানে অলআউট হওয়া রাজশাহী ২৩ রানের লিড পায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২২ রান তুলে দ্বিতীয় দিন শেষে ব্যবধানটাকে ১ রানে নামিয়ে এনেছে বরিশাল।
বিনা উইকেটে ৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা রাজশাহী ৬৫ রানে হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। ষষ্ঠ উইকেটে ৭৬ রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামাল দেন প্রিতম কুমার ও সানজামুল ইসলাম। সানজামুল ৩৮ রান ও প্রিতম করেছেন ৬৫ রান। ৮ রানের ব্যবধানে দুজনের বিদায়ে ১৪৯/৭ হয়ে যায় রাজশাহীর স্কোর। ১৫৯ রানে অষ্টম উইকেট পতনের পর প্রথমে নিহাদউজ্জামানকে (৩৫) নিয়ে ৩৫ ও পরে শফিকুল ইসলামকে (৩) নিয়ে ৩৬ রানের জুটি গড়েন রাজশাহীর ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান আলী মোহাম্মদ ওয়ালিদ (৪৫*)।
সৌম্যর ৯২, সফরের ৫ উইকেট
আগের দিন নড়বড়ে নব্বইয়ে আউট হয়েছিলেন শাহ পরান ও অমিত হাসান। আজ সেই দলে যোগ দিলেন সৌম্য সরকার। খুলনার ব্যাটসম্যান চট্টগ্রামে আজ চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৯২ রানে দাঁড়িয়ে ক্যাচ দিয়েছেন সেই শাহ পরানকে। সৌম্যর খুলনা দিন শেষ করেছে প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৪৯ রান তুলে। ৫৫ রানে অপরাজিত আছেন জিয়াউর রহমান। রাজশাহীর চেয়ে এখনো ১০২ রানে পিছিয়ে দলটি।
৮ উইকেট ৩৪০ রান নিয়ে দিন শুরু করা চট্টগ্রাম আজ অলআউট ১১ রান যোগ করেই। খুলনার পেসার সফর আলী আজ রাজশাহীর নবম উইকেটটি তুলে নিয়ে পেয়ে গেছেন নিজের পঞ্চম উইকেট। ৫/৫৫—প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সফরের এটাই সেরা বোলিং।
জায়েদের ৪ উইকেট
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৭ উইকেটে ১৭২ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করা সিলেট প্রথম ইনিংসে অলআউট ১৯৯ রানে। দিন শেষে ভালো অবস্থায় নেই রংপুরও। ৮ উইকেটে ১৮৭ রান তুলে দিন শেষ করেছে দলটি। দলটির হয়ে সাতে নেমে সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেছেন অধিনায়ক তানভীর হায়দার।
জাতীয় দলের বাইরে থাকা পেসার আবু জায়েদ ৪ উইকেট নিয়ে রংপুরকে ৪৪/৫ বানিয়ে দিয়েছিলেন। নাসির হোসেনের বিদায়ে কিছু সময় পর স্কোর হয়ে যায় ৬৭/৬। তানভীর সেখান থেকেই লেজের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন।
নাঈমও ফিরলেন ৯০ রানে
কক্সবাজার একাডেমি মাঠে সেঞ্চুরির সুযোগ হারিয়েছেন ময়মনসিংহের মোহাম্মদ নাঈম। ১৫৬ বলে ৯০ রান করে ফিরেছেন এই ওপেনার। ২ উইকেট ১০০ রান নিয়ে দিন শুরু করা তাঁর দল অলআউট ৩৩৬ রানে। প্রতিপক্ষ ঢাকা বিনা উইকেটে ১৭ রান তুলে দিন শেষ করেছে।
নাঈম ফেরেন দলকে ১৭১ রানে রেখে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে। এরপর ২৩৭ রানে অষ্টম উইকেট হারায় ময়মনসিংহ। সেখান থেকে আরিফ আহমেদকে (৩১) নিয়ে নবম উইকেটে ৭৫ রানে জুটি শহীদুল ইসলামের। নয়ে নামা শহীদুল ৫ ছক্কায় করেছেন ৭৯ রান। ঢাকার পেসার সালাউদ্দিন শাকিল ৪৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।