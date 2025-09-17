২৪ বলের মধ্যে ১৬টি ‘ডট’—নাসুমের ‘উপহার’
কিংসটাউনে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেই ম্যাচটা নাসুম আহমেদের নিশ্চয়ই মনে আছে? সেবার তিনি দলে ছিলেন না। তবে সেমিফাইনালে ওঠার সমীকরণসমৃদ্ধ ম্যাচটা নাসুমের নিশ্চয়ই দেখার কথা। বাংলাদেশ সেই ম্যাচ হেরেছিল ৮ রানে, বাদ পড়েছিল সেমিফাইনালে ওঠার দৌড় থেকে।
আবুধাবিতে গতকাল সেমিফাইনাল নয়, সামনে ছিল সুপার ফোরের সমীকরণ। সেখানে ওঠার আশা টিকিয়ে রাখতে জিততেই হবে—এমন ম্যাচে প্রতিপক্ষ-ও সেই আফগানিস্তান। নাসুম এবার দলে, শুধু দলে কেন নতুন বলও হাতে। বাকিটা আপনি জানেন। বাংলাদেশ এবার জিতেছে, সেই ৮ রানেই!
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার আশা এখনো টিকে আছে। কালকের ম্যাচের স্কোরকার্ড দেখে বলতে পারেন, সেটা আসলে ম্যাচসেরা নাসুমের কল্যাণে।
কীভাবে—তা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১০ ওভারে ১ উইকেটে ৮৭ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। এখান থেকে ২০০ ছুঁই ছুঁই স্কোরের স্বপ্ন দেখা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু পরের ১০ ওভারে বাংলাদেশ ৪ উইকেট হারিয়ে তুলেছে মাত্র ৬৭ রান—যেখানে শেষ ১২টি বলের মধ্যে ৬টি ‘ডট’। এই দুই ওভারে রান উঠেছে ১৫, উইকেট ১টি।
বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের শেষটা মোটেও ভালো হয়নি। শুকনো মুখে মাঠ ছেড়েছেন দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান জাকের আলী ও নুরুল হাসান। এমন বাঁচা-মরার ম্যাচে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে শেষটা ভালো করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপ নিয়ে নামতে হয় ফিল্ডিংয়ে। প্রতিপক্ষের জন্য সেটা আবার উল্টো পরিস্থিতি। শেষ ১০ ওভারে বোলিং করে ম্যাচে মানসিকভাবে তখনই এগিয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তান। স্কোরবোর্ডে ১৫৫ রানের লক্ষ্য। টেস্ট খেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের এই রান টপকে জয়ের নজির না থাকলেও শেষটা ভালো করায় রশিদ খানদের কাছে কাজটা মোটেও কঠিন লাগার কথা না!
যেটা আবার বাংলাদেশের জন্য ছিল উল্টো পরিস্থিতি। লড়াইয়ের পুঁজি যেহেতু সাদামাটা একহারা গড়নের, তাই পাওয়ার প্লেতে একটু বেশি রান দিয়ে ফেললেই শেষে গিয়ে হালে পানি না পাওয়ার ঝুঁকিটা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে পাশার দান উল্টে দেন নাসুম।
টি-টোয়েন্টিতে নতুন বলে এমনিতেই বাঁক কম পান স্পিনাররা। সে জন্য নতুন বলে ডেলিভারিগুলো স্টাম্প বরাবর রাখতে চান। তাতে এলবিডব্লিউর সুযোগটাও থাকে। নাসুম আফগানিস্তানের ইনিংসে প্রথম বল থেকে তাঁর ৪ ওভারের কোটার শেষ বলটি পর্যন্ত ঠিক এই নিশানাতেই বোলিং করেছেন। ফল? আফগানিস্তানের ইনিংসে প্রথম বলেই উইকেট পেয়েছেন এলবিডব্লুতে। বোলিং অ্যাকশন এবং নতুন বলের ‘শাইন’-এর কারণে ডেলিভারিটি স্কিড করেছিল। সেদিকুল্লাহ আতাল আড়াআড়ি খেলতে গিয়ে ব্যাটে পাননি, কারণ ফাঁদটা ছিল ভালো লেংথে বল পড়ার—যেখান থেকে ব্যাকফুটে খেলা খুব বিপজ্জনক। নাসুম ঠিক একই লেংথে বাকি পাঁচটি বল করে পেলেন উইকেট মেডেন ওভার।
বোঝাই যাচ্ছিল, পুঁজি যেহেতু খুব বড় না, তাই দ্রুত উইকেট নিয়ে আফগানিস্তানকে চাপে ফেলতে নাসুমের হাতে নতুন বল তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন। প্রথম দফায় নাসুম সেটা পারলেন, তবে দফার তখনো বাকি ছিল।
তাসকিন পরের ওভারে মাত্র ৩ রান দিয়ে ভালো সহযোগিতা করার পর নাসুম তাঁর দ্বিতীয় ওভারে দেন মাত্র ৫ রান। এরপর নিজের তৃতীয় ওভারে ২ রানে নেন আরেকটি উইকেট—এবার তাঁর শিকার ইব্রাহিম জাদরান। সেই এলবিডব্লুই এবং ক্রিজে অ্যাঙ্গেলের ব্যবহারে একটু জোরের ওপর করা ডেলিভারিতে—যেটা নতুন বলে বাঁহাতি স্পিনারদের উইকেট নেওয়ার ডেলিভারি। আফগানিস্তানের স্কোর সে সময় ৫ ওভারে ২ উইকেটে ২০। নাসুমের বোলিং বিশ্লেষণ ৩-১-৭-২! ধারাভাষ্যকার তখন বলছিলেন, বাংলাদেশ শুরুটা ভালো করে নিজেদের স্কোরবোর্ডে ‘আরও ১০-১৫ রান যোগ করে নিল।’
বলা বাহুল্য, ধারাভাষ্যকারের সেই কল্পিত ১০-১৫ রান আসলে আফগানিস্তানের ওপর আস্কিং রেট বেড়ে যাওয়ায় চাপ—যেটা আসলে নাসুমেরই দেওয়া ‘উপহার’!
অর্থাৎ বল হাতে বাংলাদেশের একটু আক্ষেপের স্কোরে আরও কিছু রান ‘যোগ’ করে খানিকটা স্বস্তি এনে দেন নাসুম। পাশাপাশি বাংলাদেশ যেমন শুরু চেয়েছিল, সেটাও পেয়েছে।
হারের পর আফগানিস্তান অধিনায়ক রশিদ খান বলেছেন, আবুধাবির উইকেট তাঁর কাছে ‘১৬০-১৭০ রানে’র মনে হয়েছে। রশিদের কথা অনুযায়ী, বাংলাদেশের যত রান ঘাটতি ছিল নতুন বলে সেটাও পুষিয়ে দেন নাসুম। আফগানিস্তান ২ উইকেটে ২৭ রানে পাওয়ার প্লে শেষ করার পর বাংলাদেশের স্কোরটা তাদের কাছে ১৭০-এর মতো লাগাই তো স্বাভাবিক!
নাসুমকে তাঁর শেষ ওভার করাতে লিটন তাঁকে বোলিংয়ে এনেছেন ১৮তম ওভারে। আগের ওভারে মোস্তাফিজ ১৪ রান দেওয়ায় পাল্টা চাপে পড়েছিল বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের দরকার ছিল ১৮ বলে ৩১। নাসুম ওই ওভারে রান দেন মাত্র ৪, রানআউট থেকে দল পায় একটি উইকেট।
ঘামের কারণে বল গ্রিপ করতে সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু বল স্টাম্পে রাখাই ছিল আমার লক্ষ্য।আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর নাসুম আহমেদ
নাসুমের এই চার ওভারের রিপ্লে দেখলে বুঝতে পারবেন, তাঁর বোলিং আসলে অ্যাঙ্গেলের ব্যবহারে গতিবৈচিত্র্য ও চাতুরীর মিশেল। স্টাম্প বরাবর ভালো লেংথে কখনো জোরে, কখনো আস্তে, কখনো আবার একদমই ঝুলিয়ে ছেড়েছেন। দেখে মনে হতে পারে, চাপের মুহূর্তে বোলিং করতেই যেন তাঁর জন্ম!
সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে পরিসংখ্যানও। ২৪টি (ওয়াইড কিংবা নো বল নেই) ডেলিভারির মধ্যে ১৬টি ‘ডট’—যেখানে শুধু পাওয়ার প্লে-তেই ডটসংখ্যা ১৪টি!
অথচ অনেক স্পিনারই মার খাওয়ার ভয়ে নতুন বলে বোলিং করতে চান না। কারণ, নতুন বলে লাইন-লেংথ ধরে রাখা বেশ কঠিন কাজ। নাসুম এ ক্ষেত্রে উল্টো। ম্যাচের পর বলেছেন, ‘নতুন বলে বল করতে ভালো লাগে। এই চ্যালেঞ্জটা নিতে ভালোবাসি এবং অধিনায়ক যখন বললেন, আমি প্রস্তুত ছিলাম।’
সমস্যা যে হয়নি, তা নয়। চাপ তো ছিলই, সঙ্গে যোগ হয়েছিল আবুধাবির গরম। দরদর করে ঘামছিলেন খেলোয়াড়েরা। হাত বেয়ে সেই ঘাম নাসুমের হাতের তালু পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাতে বল গ্রিপ করতে সমস্যাও হয়েছে। কিন্তু চাপ কিংবা চ্যালেঞ্জ তো নাসুমের ক্যারিয়ারে নতুন না। চাপে থেকেই চাপটা শুষে নিয়ে লক্ষ্য যে ঠিক রাখতে হয়, সেটাও বোঝা গেল নাসুমের কথায়, ‘ঘামের কারণে বল গ্রিপ করতে সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু বল স্টাম্পে রাখাই ছিল আমার লক্ষ্য।’
নাসুমের ক্যারিয়ারে চাপের কথা বলা হচ্ছিল। যতবারই চাপে কিংবা বিতর্কে পড়েছেন, ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ততবারই।
২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপে বেক্সিমকো সতীর্থ মুশফিকুর রহিমের রগচটা মেজাজের শিকার হয়েছিলেন, মনে আছে? হাত উঁচিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন মুশফিক। তিন বছর পর বিশ্বকাপে কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে এবং তাঁকে ঘিরে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। নাসুমকে থাপ্পড় মারার অভিযোগ উঠেছিল হাথুরুসিংহের বিরুদ্ধে। সে ঘটনায় বছরখানেক জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর নাসুমের ফেরাটা কি মনে আছে?
সেটা গত বছর নভেম্বরের কথা। শারজায় ২৪ বলে ২৫ রান করার পর বোলিংয়ে ৮.৩ ওভারে ২৮ রানে ৩ উইকেট। ওয়ানডে সংস্করণের সে ম্যাচে বাংলাদেশের ২৫২ তাড়া করতে নেমে প্রতিপক্ষ ১৬ ওভারে ১ উইকেটে ৭০ তুলে ভালো অবস্থানে ছিল। নাসুম ১৭তম ওভারে এসে প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে ধীরে ধীরে জয়ের দরজা খুলে দেন। ওহ, বলাই হয়নি গতকালের মতো প্রথম বলে ওই উইকেটও ছিল সেদিকুল্লাহর, প্রতিপক্ষও আফগানিস্তান!
এবারের এশিয়া কাপেও আবুধাবিতে নামার পর নাসুমকে সবার আগে কথা বলতে হয় ক্রিকেট নয়, ব্যক্তিগত বিষয়ে ওঠা এক বিতর্ক নিয়ে। এরপর কাল মাঠে নেমে কী করেছেন, সেটা তো জানাই।
মজা করে কেউ কেউ বলতে পারেন, চাপে পড়ে কিংবা বিতর্কে জড়িয়ে নাসুম যদি ভালো কিছু করতে পারেন, সেটা তো ভালোই! বাংলাদেশের ওপেনার তানজিদ হাসান কথাটা এমন রসিকতার সুরে বলেননি। তবে স্বীকার করেছেন, নাসুমের একাদশে ফেরা মানেই সে ম্যাচে তাঁর ভালো কিছু করা, ‘এটা সুন্দর ও ইতিবাচক বিষয় যে, প্রতিবার একাদশে ফিরেই সে (নাসুম) ভূমিকা রাখে। প্রথম ওভার থেকেই সে ম্যাচের ধারা পাল্টে দিয়েছে। তার বোলিংয়ে আমরা জিতেছি।’