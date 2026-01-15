ক্রিকেট

রাতের বৈঠকে সমঝোতা, শুক্রবার থেকেই আবার বিপিএল

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে শুক্রবার ফিরছে বিপিএলশামসুল হক

আগামীকাল শুক্রবার থেকেই আবার শুরু হচ্ছে বিপিএল। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিপিএলের দুটি ম্যাচই বয়কট করেন ক্রিকেটাররা। এই দুটি ম্যাচ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান।

গুলশানের নাভানা টাওয়ারে বিসিবি কার্যালয়ে কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুনকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি। এর আগে রাত আটটার দিকে বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিসিবি কর্মকর্তারা। পরে রাত সাড়ে দশটার দিকে নাভানা টাওয়ারে যান ক্রিকেটাররাও। তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরই বিপিএল শুরুর ঘোষণা দেওয়া হলো।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং সন্ধ্যায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানসের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। ম্যাচ দুটি শুক্রবার দুপুর দুইটা ও সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবারে পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচগুলো হবে শনিবার। শনিবারের ম্যাচগুলো হবে ১৮ জানুয়ারি।

বলা হয়, শূন্য মাঠের চেয়ে বিষণ্ন কিছু আর হয় না। খেলোয়াড়বিহীন মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামকে বৃহস্পতিবার তেমনই বিষণ্ন মনে হচ্ছিল
শামসুল হক

এ ছাড়া এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার-১ আগামী ১৯ জানুয়ারি হওয়ার কথা থাকলেও তা ২০ জানুয়ারি নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালের সূচি আগের মতোই রাখা হয়েছে।

ভারতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে ক্রিকেটাররা ক্ষতিপূরণ পাবেন কি না, এ নিয়ে বিতর্কিত এক মন্তব্য করেন বিসিবির অর্থ বিভাগের প্রধান নাজমুল। পরিচালক হিসেবে তাঁর পদত্যাগের জন্য আজ দুপুর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেও তিনি তা করেননি।

বিকেলে বিসিবি তাঁকে অর্থ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। পরে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান তারা। তবে সংগঠনটি জানায় নাজমুলকে তাঁর মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। বিসিবি সেই দাবি মানতে রাজি হয়নি ।

