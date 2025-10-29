পিসিবির চুক্তিপত্রে যে কারণে এখনো সই করেননি রিজওয়ান

পিসিবির চুক্তিপত্রে যে কারণে এখনো সই করেননি রিজওয়ান
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কেন্দ্রীয় চুক্তিপত্র এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেননি মোহাম্মদ রিজওয়ান। চুক্তিপত্রে তাঁকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রেখেছে পিসিবি। সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার জানিয়েছে, রিজওয়ান এখনো এই চুক্তিতে সই করেননি।
জিও সুপারের খবর, কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ৩০ ক্রিকেটারের মধ্যে শুধু রিজওয়ান-ই সই করেননি। এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সই করার আগে পিসিবিকে কিছু শর্ত দেন। পিসিবি তা পূরণ করতে পারেনি। সূত্র আরও জানিয়েছে, এ মুহূর্তে রিজওয়ানের শর্তপূরণের কোনো সম্ভাবনা নেই পিসিবির।
পাকিস্তানের আরেক সংবাদমাধ্যম সামা টিভি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল থেকে রিজওয়ানকে কেন বাদ দেওয়া হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবে পিসিবিকে। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। গতকাল রাতে প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াদের কাছে ৫৫ রানে হেরেছে স্বাগতিকেরা। রিজওয়ানকে এই সিরিজে পাকিস্তান দলে রাখা হয়নি।
২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য গত আগস্টে ৩০ খেলোয়াড়কে নিয়ে কেন্দ্রীয় চুক্তিপত্র ঘোষণা করে পিসিবি। সেখানে ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে বাবর ও রিজওয়ানকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে নামিয়ে আনা হয়। ‘সি’ এবং ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে ১০ জন করে খেলোয়াড় নিয়ে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে কাউকে রাখেনি পিসিবি। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে এই চুক্তিপত্র কার্যকর হয়ে মেয়াদ পূরণ হবে আগামী বছরের ৩০ জুন।
পাকিস্তানের আরেক সংবাদমাধ্যম জিও নিউজও সূত্রের বরাত দিয়ে একই খবর জানিয়েছে, রিজওয়ান ‘পিসিবিকে কিছু শর্ত দিয়েছেন’। পিসিবি তা মানেনি এবং ভবিষ্যতেও শর্তগুলো পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে সূত্র জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটিকে।
আগামী ৪ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। রিজওয়ানকে এই সিরিজের জন্য ১৬ জনের পাকিস্তান দলে রাখা হয়েছে। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে (১-১) চার ইনিংস মিলিয়ে ৩১.৫ গড়ে ১২৬ রান করেন রিজওয়ান। কিছুদিন আগে তাঁকে সরিয়ে পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক বানানো হয় শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। পিসিবির এ সিদ্ধান্তে রিজওয়ান নাকি সন্তুষ্ট হতে পারেননি।
ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’র খবর, পিসিবির কাছে সিনিয়র খেলোয়াড়দের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রিজওয়ান। পাশাপাশি এটাও দাবি করেছেন, যে-ই অধিনায়ক হোক তাঁকে যেন সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেন পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।