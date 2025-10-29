ক্রিকেট

১২ বছর পর ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজে হারাল নিউজিল্যান্ড

খেলা ডেস্ক
৫ উইকেটে জিতল নিউজিল্যান্ডএএফপি

আরও একটি ওয়ানডেতে হারল ইংল্যান্ড। হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৫ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ইংল্যান্ড ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে অলআউট হয়।নিউজিল্যান্ড এই রান তাড়া করে ৩৩.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে। এই জয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড এবং এক ম্যাচ হাতে রেখেই নিশ্চিত করল সিরিজ জয়।

ওয়ানডেতে ১২ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠে জিতল ১৭ বছর পর।

ইংল্যান্ডের ওয়ানডেতে বাজে সময় কাটছেই না। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর ২৫ ম্যাচে এটা ইংল্যান্ডের ১৭তম হার। তবু এ ম্যাচে ইংল্যান্ডের একটি প্রাপ্তি আছে, সেটি হলো জফরা আর্চারের বোলিং।

১৭৬ রানে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই আর্চারের তোপে পড়ে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ওভারেই ওপেনার উইল ইয়াংকে শূন্য রানে ফেরান আর্চার। ইয়াংকে ফেরানোর পর তিনি আউট করেন রাচিন রবীন্দ্র ও মাইকেল ব্রেসওয়েলকে।

২৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন আর্চার
এএফপি

১০ ওভারে ৪ মেডেনে মাত্র ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন আর্চার। ৬০ বলের মধ্যে ৫১টিই দেন ডট। তবে জয়ের জন্য এটি কাজে আসেনি। রবীন্দ্রর ৫৪, ড্যারিল মিচেলের ৫৬ রানের পর মিচেল স্যান্টনারের ১৭ বলে ৩৪ রানের ইনিংসে সহজেই জেতে নিউজিল্যান্ড।

টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে এদিনও শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে ইংল্যান্ড। ৮১ রান তুলতেই ৫ উইকেট পড়ে ইংল্যান্ডের। একে একে ফেরেন বেন ডাকেট, জেমি স্মিথ, জো রুট, জ্যাকব বেথেল ও জস বাটলার। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৫ রান আসে রুটের ব্যাট থেকে। ৫ উইকেট পড়ার পরও ইংলিশ–সমর্থকেরা বড় সংগ্রহের স্বপ্ন হয়তো দেখেছেন।

ফিফটি পেয়েছেন রবীন্দ্র
এএফপি

কারণ, তখনো উইকেট ছিলেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তবে গত ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ব্রুক আর আজ বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। আউট হয়েছেন ৩৪ রান করে। দলীয় ১০৫ রানে ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন ব্রুক।

শেষ দিকে জেমি ওভারটনের ৪২ রানের ইনিংসে ৩৬ ওভারে ১৭৫ রানে অলআউট ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ড পেসার ব্লেয়ার টিকনার ৩৪ রানে নেন ৪ উইকেট। তিনিই হন ম্যাচসেরা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ইংল্যান্ড: ৩৬ ওভারে ১৭৫ (ওভারটন ৪২, ব্রুক ৩৪; টিকনার ৪/৩৪, স্মিথ ২/২৭) নিউজিল্যান্ড: ৩৩.১ ওভারে ১৭৭/৫ (মিচেল ৫৪, রবীন্দ্র ৫৪; ৩/২৩, ওভারটন ১/৩৬) ফল: নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা: ব্লেয়ার টিকনার।
