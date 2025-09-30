পিসিবির হঠাৎ সিদ্ধান্ত, বিদেশি লিগে খেলতে পারবেন না বাবর-রিজওয়ান-আফ্রিদিরা

পিসিবির হঠাৎ সিদ্ধান্ত, বিদেশি লিগে খেলতে পারবেন না বাবর-রিজওয়ান-আফ্রিদিরা
পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের বিদেশি টি-টোয়েন্টি লিগে অংশ নেওয়ার বিষয়ে দেওয়া সব ধরনের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তবে এই সিদ্ধান্তের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়।
পিসিবির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সুমাইর আহমেদ সৈয়দ গতকাল (২৯ সেপ্টেম্বর) একটি নোটিশের মাধ্যমে খেলোয়াড় এবং তাদের এজেন্টদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। নোটিশে বলা হয়েছে, ‘পিসিবি চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিদেশি লিগ ও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য খেলোয়াড়দের সব অনাপত্তিপত্র পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হলো।’
হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তার কোনো কারণ পিসিবি জানায়নি। তবে ইএসপিএন-ক্রিকইনফোকে পিসিবির কয়েকটি সূত্র জানিয়েছেন, পিসিবি নাকি পারফরম্যান্স-ভিত্তিক একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করছে, যার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে এনওসি দেওয়া হবে। বোর্ডের উদ্দেশ্য, খেলোয়াড়েরা যেন বিদেশি লিগের চেয়ে জাতীয় দল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলার প্রতি বেশি মনোযোগ দেন। কিন্তু এই মূল্যায়নপ্রক্রিয়া কত দিন চলবে বা কবে নাগাদ এনওসি দেওয়া শুরু হবে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই।
পিসিবির এই সিদ্ধান্ত অনেক খেলোয়াড়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। আগামী ডিসেম্বরে শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন আফ্রিদিসহ মোট সাতজন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের খেলার কথা ছিল। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইএলটি-টোয়েন্টির নিলামের জন্যও সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন ১৮ জন পাকিস্তানি খেলোয়াড়। তাঁদের মধ্যে আছেন নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব ও ফখর জামানের মতো তারকারা।
এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে পাকিস্তান হারের পর এমন একটি সিদ্ধান্ত আসায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। যদিও সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপের আগেই পাকিস্তান ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে।
অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কায়েদে আজম ট্রফি শুরু হওয়ার কথা। যদিও টুর্নামেন্টটি ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, তবে সেটা পিছিয়ে অক্টোবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।