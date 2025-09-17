আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচ যেখানে বসে দেখবেন তানজিদ–নাসুমরা
বাংলাদেশের হাতে এখন আর কিছুই নেই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিতে নিজেদের কাজটা করে রেখেছে তারা। এখন বাংলাদেশের এশিয়া কাপ ভাগ্য নির্ভর করছে একটি ম্যাচের ফলের ওপর—আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল এ ম্যাচে প্রত্যাশিত সমীকরণ মিললেই বাংলাদেশ যাবে সুপার ফোরে।
তবে এ ম্যাচ দেখতে বাংলাদেশ দলের কেউ মাঠে থাকবেন না। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ম্যাচটি বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা দুবাইয়ে বসেই টিভিতে দেখবেন।
কারণ, টুর্নামেন্টের শুরু থেকে আবুধাবিতে থাকা বাংলাদেশ দল আজ দুপুরে দুবাইয়ে চলে যাবে। বাড়ি ফিরতে বিমানবন্দরে যাবে, নাকি আবার শুরু হবে অনুশীলন—কাল অবধি সেই অপেক্ষা বাংলাদেশ করবে দুবাইয়ের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে।
বাংলাদেশের জন্য এখন সুপার ফোরে খেলার সমীকরণ হলো ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কা যদি আফগানিস্তানকে হারায়, তাহলে লিটন দাসদের কোনো সমীকরণ মেলাতে হবে না। আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দিলে তখন রান রেটের হিসাবে নামতে হবে।
তখন এই গ্রুপে তিন দলের পয়েন্টই হবে ৪। এর মধ্যে আফগানিস্তান নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে। শ্রীলঙ্কাও নেট রান রেটের হিসাবে আপাতত বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে।
আফগানিস্তান আগে ব্যাট করে ২০০ করলে, রান তাড়ায় ১২৮ করতে পারলেই শেষ চারে যাবে শ্রীলঙ্কা। আফগানরা ১৫০ করলে শ্রীলঙ্কার ৮৪ করলেই হবে। শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করলে বাংলাদেশকে সুপার ফোরে তুলতে আফগানিস্তানকে জিততে হবে ১১ থেকে ১২ ওভারের মধ্যে।
আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফল এবং সমীকরণে যে পুরো দলই তাকিয়ে থাকবে, তা কাল সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেছেন বাংলাদেশের ওপেনার তানজিদ হাসান, ‘এখন আমাদের সামনে যে সমীকরণটা থাকবে, সেটার দিকেই তাকিয়ে থাকব।’