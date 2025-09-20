সূর্যকুমার কেন ১১ নম্বরে—এ নিয়ে গাভাস্কার পরিবারে বিভেদ

সূর্যকুমার কেন ১১ নম্বরে—এ নিয়ে গাভাস্কার পরিবারে বিভেদ
সূর্যকুমার যাদব হয়তো নিজের রেকর্ডটাই ধরে রাখতে চেয়েছেন!
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিং অর্ডারে সূর্যকুমার কখনো পাঁচের নিচে ব্যাটিং করেননি। কাল ওমানের বিপক্ষে সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলদের আগে পাঠানোয় ভারত অধিনায়কের ৫ নম্বরের পরে ব্যাটিং করা অনেকটা অবধারিত হয়ে যায়।
তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ভারত ৮ উইকেট হারানোর পরও সূর্য ব্যাটিংয়ে নামেননি। ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ড্রেসিংরুমে অপেক্ষা করেছেন। সূর্যর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় গাভাস্কার পরিবারে তৈরি হয়েছে বিভাজন।
ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার যেখানে ভারতীয় অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে তাঁর ছেলে ও সাবেক ক্রিকেটার রোহান গাভাস্কার মনে করেন, সূর্যকুমার বিশ্রাম নিলেই ভালো হতো এবং সুযোগ দেওয়া যেত অন্য কাউকে। এশিয়া কাপে গ্রুপপর্বে আবুধাবিতে কাল শেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারায় ভারত। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান তোলে তারা। সূর্যর আগে ব্যাট করতে নেমেছেন হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদব।
সূর্যর উদ্দেশ্য কী ছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়। এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫৭ রান ১ উইকেট হারিয়ে ৪.৩ ওভারেই তাড়া করে ফেলে ভারত। পাকিস্তানের ১২৭ রান তাড়া করতে নেমে জিতেছে ২৫ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে। সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলদের তো ব্যাটিংয়ে নামার সুযোগ হয়নি। সেই সুযোগটা কাল দিতে চেয়েছেন সূর্যকুমার। ভারতীয় অধিনায়কের এমন সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন সুনীল গাভাস্কার।
সনি স্পোর্টসে গাভাস্কার বলেছেন, ‘ও যদি এক ওভারও ব্যাট করত, কয়েকটা চার-ছক্কা মারতে পারত। তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে ব্যাট করেছে, হয়তো আর ব্যাটিং অনুশীলনের দরকার নেই। সূর্য ভেবেছিল কুলদীপের ব্যাটিং কাজে লাগতে পারে যদি কোনো ম্যাচে দ্রুত কয়েকটা উইকেট পড়ে। হয়তো তাই কুলদীপকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছে।’
গাভাস্কার আরও বলেন, ‘সূর্য ভিন্নভাবে ভেবেছে। আমরা শ্রীলঙ্কায় দেখেছি, সে নিজেই বল করেছে, আবার রিংকু সিংকেও বল দিয়েছিল। যে ম্যাচটা হাতছাড়া হচ্ছিল, সেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সূর্য সৃজনশীলভাবে চিন্তা করে। হয়তো তাই ব্যাট করতে নামেনি আর কুলদীপ, অর্শদীপদের পাঠিয়েছে।’
তবে রোহান গাভাস্কার ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, যদি সূর্যকুমার ব্যাট করতেই না চান, তাহলে বিশ্রাম নিলেই পারতেন। রোহানের যুক্তি, ‘সূর্যকুমার ওর আগে অর্শদীপ, হর্ষিত, কুলদীপকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছে, মানে এটা স্পষ্ট সে ব্যাটিং করতে চায়নি। তাহলে ম্যাচটা না খেললেও পারত। রিংকুকে সুযোগ দাও। তুমি ব্যাট করবে না, বল হাতেও কিছু করবে না। যদি এটাই চিন্তা হয়, তাহলে রিংকুকে খেলতে দাও।’
ভারত সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে।