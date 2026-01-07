১৬ বছরের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে নাসিরের সর্বোচ্চ ইনিংস

১৬ বছরের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে নাসিরের সর্বোচ্চ ইনিংস
১৩৪ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে কিছুটা চাপেই ছিল ঢাকা ক্যাপিটালস। ৩ ওভারে ১৪ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল দলটি। কিন্তু পরের ১০ বলেই সব চাপ উড়িয়ে দেন নাসির হোসেন। মোহাম্মদ নবীর করা চতুর্থ ওভারের প্রথম তিন বলে চার মারেন তিনি।
পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার মাজ সাদাকাতের করা পরের ওভারের প্রথম চারটি বলও পাঠান বাউন্ডারিতে, যার একটি ছিল ছক্কা। ১৭ ও ১৮—২ ওভারে ৩৫ রান আসার পর ঢাকা ক্যাপিটালসের রান তাড়াটা আর কঠিন হওয়ার কোনো কারণ ছিল, তা হয়েও উঠেনি। ২১ বলে ফিফটি পাওয়া নাসিরেরর টি–টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারসেরা ৯০ রানের ইনিংসে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে ঢাকা। নাসিররা জিতেছেন ৩৫ বল হাতে রেখেই ।
১৬ বছরের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১৫৭তম ম্যাচে এসে প্রথমবার ৯০ ছাড়ালেন নাসির। জাতীয় দলের বাইরে থাকা নাসিরের এই সংস্করণে আগের সর্বোচ্চ ছিল ৮০। ২০১৩ সালের বিপিএলে রংপুরে রাইডার্সের হয়ে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে। স্বীকৃত টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে নাসিরের এটি ১০ম ফিফটি।
পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা দুই দলের লড়াইয়ে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রানের লক্ষ্য দেয় নোয়াখালী এক্সপ্রেস। এত রানও যে তারা করতে পারবে, তা মনে হচ্ছিল না ইনিংসের মাঝপথ পর্যন্তও।
৯.৩ ওভারে ৪০ রান তুলতেই নোয়াখালী হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। সেখান থেকে দুই বিদেশি মোহাম্মদ নবী আর হায়দার আলীই তাদের লড়াই করার জায়গায় পৌঁছে দেন। ৬১ বলে ৯১ রানের জুটি গড়েন তারা। হায়দার ৩৬ বলে ৪৭ রানে আউট হলেও ৩৩ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন নবী।
এই রান নিয়ে অবশ্য নূন্যতম লড়াইটুকুও করতে পারেনি। হাসান মাহমুদ শুরুতে দুটি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে নাসির শুধু ঝোড়ো ইনিংসই খেলেননি, দলকে ১৪.১ ওভারেই ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। এবারের বিপিএলের দ্রুততম ফিফটির পর ৫০ বলে ১৪ চার আর ২ ছক্কায় ৯০ রানে অপরাজিত থেকেছেন নাসির। ১৬ বলে ২৯ রান এসেছে ইমাদ ওয়াসিমের ব্যাটে।
৫ ম্যাচে এটি দ্বিতীয় জয় ঢাকা ক্যাপিটালসের। প্রথম ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে জেতার পর টানা ৩ ম্যাচ হেরেছিল তারা। তবুও অবশ্য পয়েন্ট টেবিলে শুধু তাদের নিচে আছে ৫ ম্যাচের কোনোটিতেই না জেতা নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নোয়াখালী এক্সপ্রেস: ২০ ওভারে ১৩৩/৬ ( হায়দার ৪৭, নবী ৪২*, সাদাকাত ২৪; ইমাদ ১/১৬, নাসির ১/২৪)।
ঢাকা ক্যাপিটালস: ১৪.৫ ওভারে ১৩৪/৩ (নাসির ৯০*, ইমাদ ২৯*, ইরফান ১২; হাসান মাহমুদ ২/১৭)।
ফল: ঢাকা ক্যাপিটালস ৭ উইকেটে জয়ী
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: নাসির হোসেন।