ক্রিকেট

বিপিএলে মিরাজের এমন পারফরম্যান্সের জন্য দায়ী ‘মানসিক অবস্থা’

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
আরও একবার হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন মিরাজশামসুল হক

বিপিএলের গত আসরে জিতেছিলেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। জাতীয় দলে টি–টুয়েন্টি সংস্করণের দলে নিয়মিত না হলেও তাই মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর আস্থা রেখেছিল সিলেট টাইটানস। সরাসরি চুক্তিতে দলে ভিড়িয়ে তাঁকে করেছিল অধিনায়কও।

কিন্তু ব্যাটিং–বোলিং কোনো জায়গায়ই আস্থার প্রতিদান দিতে পারেননি দলকে। সিলেট টাইটানসের হয়ে এবার তাঁর পারফরম্যান্স ছিল মলিন। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কোচ সোহেল ইসলাম মনে করেন, মাঠের বাইরের নানা ঘটনার প্রভাব পড়ে থাকতে পারে মিরাজের ব্যাটিং–বোলিংয়ে।

আজ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ১২ রানে হেরে বিপিএল শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে সিলেট কোচ বলেন, ‘(টানা দুই দিনে) পরপর খেলা ছিল। আসলে ওই ধরনের চিন্তা করারও কোনো সময়ও ছিল না (পারফরম্যান্স নিয়ে)। অধিনায়কত্বের চাপ তো ছিলই। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের কাছে মনে হয় মানসিকভাবেও মিরাজ আসলে খুব সেটেলড ডাউন বা খুব শান্ত অবস্থায় ছিল না। বিভিন্ন ধরনের ইস্যুজ ছিল এর ভেতরে, আপনারা জানেন সেটা।’

এবারের বিপিএলে ৯ ইনিংস ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১০০ রান করেছেন মিরাজ, স্ট্রাইক রেটও এক শর কম। কখনো টপ অর্ডারে ব্যাট করতে নেমেছেন, কোনো দিন ব্যাটিংয়ে নেমেছেন শেষে—কাজ হয়নি কোনোটিতেই। আবার ৯ ম্যাচে বল হাতে নিয়েও উইকেট মাত্র ৬টি, ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৯ করে।

আরও পড়ুন

বিপিএল: সিলেটকে ১২ রানে হারিয়ে ফাইনালে রাজশাহী

‘সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে ও যে আসলে পারফর্ম করছে না। আমি যদি চিন্তা করি, একটা পারফরম্যান্সের পেছনে শুধু স্কিল, এটাও ঠিক না। এর সঙ্গে সঙ্গে ওর মানসিক অবস্থা কী আছে বা কীসের মধ্যে যে যাচ্ছে, এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বা দলের ফল কেমন হচ্ছে, দল কেমন খেলছে, এগুলোও আসলে প্রভাব ফেলেছে’—যোগ করেন সোহেল।

বিপিএলের মধ্যেই বিসিবির এক পরিচালকের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে খেলা বয়কট করেছিল ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। যে বয়কটের সামনের সারিতে ছিলেন মিরাজ। কোয়াবের সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেটারদের সঙ্গে ‘সেলফি’ তোলা নিয়ে তাঁর মন্তব্যে সমালোচনা তৈরি হয়। পরে মিরপুরে ম্যাচ খেলতে নেমে দর্শকদের কাছ থেকে দুয়োধ্বনিও শুনেছেন।

সব মিলিয়ে মিরাজ এবারের আসরে দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি বলে মনে করেন সোহেল, ‘আমার কাছে মনে হয়, যে ধরনের পারফর্ম করে, এই ধরনের পারফরম্যান্স করতে পারেনি। দলের অধিনায়ক, যে নেতৃত্ব আমরা চাই এবং ও সব সময় তা করেও। যেহেতু ওর পারফরম্যান্সটা ও রকম ছিল না, এটা আরেকটু আমাদের জন্য একটু (চিন্তার) ছিল।’

আরও পড়ুন

মিরাজের দাবি, ক্রিকেটারদের সম্পর্কে ভক্তদের ভুল বোঝানো হচ্ছে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন