মিরাজের দাবি, ক্রিকেটারদের সম্পর্কে ভক্তদের ভুল বোঝানো হচ্ছে

বাংলাদেশের অফ স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজপ্রথম আলো

বোর্ড পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে নিজেদের অনড় অবস্থানের কথা জানাতেই ডাকা হয়েছিল সংবাদ সম্মেলন। সেখানে কোয়াবের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেটারদের পাশাপাশি জাতীয় দলের তিন সংস্করণের অধিনায়ক এবং বিপিএল খেলতে শেরাটনে থাকা রংপুর রাইডার্স, নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের ক্রিকেটাররাও উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদ সম্মেলনের শেষ দিকে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মেহেদী হাসান মিরাজ। তিনি ক্রিকেটারদের নিয়ে দর্শকদের কিছু ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন। খারাপ খেললে অনেকেই বলেন, ক্রিকেটাররা নাকি দর্শকদের করের টাকায় খেলেন। মিরাজ স্পষ্ট করে জানান, কথাটা সত্য নয়।

মিরাজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘অনেক সময় আমরা খারাপ খেললে বলা হয় আমাদের টাকায়ই তো আপনারা চলেন। আমরা টাকা দিই বলেই তো মাঠে খেলছেন। জিনিসটা এ রকম না। আমরা যে টাকাটা আয় করি, এর বেশির ভাগ আইসিসি ও স্পনসর থেকে আসে। আজকে ক্রিকেট বোর্ডের যে টাকা আছে, সেখানে জাতীয় দলকে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যারা প্রতিনিধিত্ব করেছে, তাদের সবার একটা অংশ আছে।’

মিরাজ আরও যোগ করেন, ‘আমরা মনে হয় সবচেয়ে বেশি কর দিই। ২৫-৩০ শতাংশ কর দিই। এর অর্থ আমরা সরকারকে টাকা দিই। অনেকের ধারণা আছে সরকার থেকে মনে হয় টাকা দেয়, আসলে ব্যাপারটা এমন নয়। এই জিনিসটা হয়তো পরিষ্কার করা হয় না, ভুল বোঝানো হয়।’

বাংলাদেশ দলের এই অলরাউন্ডার দাবি করেছেন, তাঁদের বিষয়ে ক্রিকেট–ভক্তদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মিরাজ বলেছেন, ‘ক্রিকেটে আমরা ক্রিকেটার, ক্রিকেট বোর্ড, আপনারা যাঁরা আছেন (সাংবাদিক), সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁরা আছে, সবাই একটা পরিবার। আমরা যখন মাঠে খেলি, তখন তো সবাই আসে। দর্শক যারা আছেন, তাঁদের রীতিমতো ভুল বোঝানো হচ্ছে। অনেক সময় আমাদের নিয়ে নেতিবাচক জিনিস বোঝানো হচ্ছে, আমাদের ইতিবাচক বিষয়টা সামনে আনা হচ্ছে না। তাই অনেক দর্শক আমাদের বুঝতে পারছে না।’

বনানীতে সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেটাররা
প্রথম আলো

মিরাজ আরও বলেছেন, ‘আমরা কারও বিপক্ষে না। এত পরিমাণে আমরা গালি খেয়েছি, তারপরও তো দর্শকের সঙ্গে ছবি তুলি। আমরা তো বলতে পারতাম, আমরা ছবি তুলব না, কারও সঙ্গেই তুলব না। আমরা তো গালি খাচ্ছি। এখনো গালি দিচ্ছে। আমরা কিন্তু সেটা (ছবি না তোলা) কখনোই করি না। দর্শক এলে ঠিকই জড়িয়ে ধরে ছবি তুলি।’

ক্রিকেটকে অপমান করলে মেনে নেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মিরাজ, ‘আজকে আমি মেহেদী হাসান মিরাজ হয়েছি ক্রিকেটের জন্য। আমার কিছুই ছিল না। আমি ক্রিকেট দিয়ে সব পেয়েছি। ক্রিকেটকে যখন কেউ অসম্মান করবে, তখন তো অবশ্যই আমরা সবাই স্ট্যান্ড নেব।’

