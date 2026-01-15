ক্রিকেটারদের বয়কটে বন্ধ আরও একটি ম্যাচ

বিপিএল
ক্রিকেটারদের বয়কটে বন্ধ আরও একটি ম্যাচ
ক্রিকেটারদের বয়কটের কারণে আজ বিপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচটিও হচ্ছে না। ঢাকা পর্বের প্রথম দিনে আজ সন্ধ্যা ছয়টায় মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়রসের মাঠে নামার কথা ছিল। এর আগে নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের মধ্যকার দুপুরের ম্যাচটিও একই কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি।
গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে খেলা বয়কটের আলটিমেটাম দেন ক্রিকেটাররা। আজ তাঁকে বিসিবির অর্থ বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে তিনি বোর্ড পরিচালকের পদ না ছাড়লে ক্রিকেটাররা মাঠে নামবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
ক্রিকেটাররা অবশ্য বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, বিসিবির পক্ষ থেকে নাজমুলকে পরিচালক পদ থেকে সরানোর নিশ্চয়তা দেওয়া হলে তারা সন্ধ্যার ম্যাচটি খেলবেন। তবে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকেও দুই দলের ক্রিকেটাররা মাঠে আসেননি। ক্রিকেটারদের বয়কটের মুখে বিসিবি এখন বিপিএল স্থগিত করার কথাও চিন্তা করছে বলে জানা গেছে।
পূর্ব সূচি অনুযায়ী, টসের মুহূর্তে ধারাভাষ্যকার ও ম্যাচ অফিশিয়ালসদের মাঠে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেছে। তবে খেলার কোনো প্রস্তুতি নেই। মাঠের সীমানাদড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পিচও ঢেকে দেওয়া হয়েছে।
ক্রিকেটারদের নিয়ে নাজমুলের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বুধবার রাতে তাঁর পদত্যাগ চেয়ে খেলা বয়কটের আলটিমেটাম দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। তবে নাজমুল পদত্যাগ না করায় দুপুর ১টায় শুরু বিপিএলের ম্যাচ বয়কট করেন ক্রিকেটাররা।
বিকেলে ক্রিকেটাররা আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের দাবিতে নিজেদের অনড় অবস্থানের কথা জানান। এ বিষয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিসিবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও চেয়েছেন তাঁরা। এর কিছুক্ষণ পরই বিসিবি পরিচালক নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে।