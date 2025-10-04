আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে মার্শের প্রথম সেঞ্চুরি, সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার

আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে মার্শের প্রথম সেঞ্চুরি, সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার
আবারও অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক অধিনায়ক মিচেল মার্শ।
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ১৮২ রানের লক্ষ্যটাকে ছেলেখেলা বানিয়ে ২১ বল হাতে রেখেই জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেদিন ৪৩ বলে ৮৫ রান করেছিলেন মার্শ। পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ম্যাচে ৯ রানে অপরাজিত সেই মার্শ আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচে পেয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি। তাতে ১৫৭ রানের লক্ষ্যটা ১২ বল ও ৩ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজটাও ২-০ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
প্রথম ম্যাচে টিম ডেভিড, ম্যাথু শর্ট আর ট্রাভিস হেডরা সঙ্গ দিয়েছিলেন মার্শকে। আজ অবশ্য একেবারে নিঃসঙ্গ লড়াই লড়তে হয়েছে অধিনায়ককে। একের পর এক সতীর্থ উইকেট বিলিয়ে দেওয়ায় মার্শের সেঞ্চুরি আর দলের জয়—দুটিই ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর মাত্র ১৪, মিচেল ওয়েনের। সংখ্যাটাই বলে দেয়, ইনিংসটা আসলে কতটা মার্শময় ছিল।
৫০ বলে সেঞ্চুরি ছোঁয়া মার্শ শেষ পর্যন্ত ৫২ বলে অপরাজিত ১০৩ রানে। ৮টি চার ও ৭টি ছক্কায় গড়া সেই ইনিংস তাঁর আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম শতক। এই সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এটি কোনো অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের প্রথম সেঞ্চুরিও।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার আগের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ছিল ৯৮—২০০৫ সালে ইতিহাসের প্রথম আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে রিকি পন্টিং করেছিলেন সেটি, অপরাজিত ছিলেন সেদিনও।
রান তাড়ায় একের পর এক উইকেট পড়লেও মার্শ থামতে দেননি রানের চাকা। বড় বড় ছক্কায় ১৬তম ওভারেই জিতিয়ে দিয়েছেন দলকে।
নিউজিল্যান্ডের ইনিংসও ছিল টালমাটাল। ৯ উইকেটে ১৫৬ রান করতে পেরেছিল তারা। ওপেনার টিম সাইফার্ট করেছিলেন ৩৫ বলে ৪৮। মাইকেল ব্রেসওয়েল ২৬, জেমস নিশাম ২৫ রান যোগ করেন। নিশাম পরে বল হাতে ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। কিন্তু মার্শের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে সেই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সও ম্লান হয়ে যায়।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৫৬/৯ (সাইফার্ট ৪৮, ব্রেসওয়েল ২৬, নিশাম ২৫; অ্যাবট ৩/২৫, বার্টলেট ২/২৫, হ্যাজলউড ২/২৬)। অস্ট্রেলিয়া: ১৮ ওভারে ১৬০/৭ (মার্শ ১০৩*, ওয়েন ১৪; নিশাম ৪/২৬, ডাফি ২/২৯)। ফল: অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী। সিরিজ: ৩–ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ২–০–তে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মিচেল মার্শ। ম্যান অব দ্য সিরিজ: মিচেল মার্শ।