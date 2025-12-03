আইসিসি র্যাঙ্কিং: আইরশিদের হারানোর পর মোস্তাফিজ–পারভেজদের উন্নতি
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। আজ আইসিসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদ র্যাঙ্কিংয়ে বেশ বড় লাফ দিয়েছেন ওপেনার পারভেজ হোসেন।
তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩ ইনিংসে ৩৮.৫০ গড়ে ৭৭ রান করা টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ২১ ধাপ লাফ দিয়ে ৩৮তম স্থানে উঠে এসেছেন। ২ ইনিংসে ব্যাট করে এই সিরিজে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করা তাওহিদ হৃদয় ৫ ধাপ লাফ দিয়ে ৪৩তম স্থানে উঠে এসেছেন।
টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১০ম স্থানে ছিলেন বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ৩ ইনিংসে ৭৩ রানে ৩ উইকেট নেওয়া মোস্তাফিজ দুই ধাপ লাফ দিয়ে উঠে এসেছেন ৮ম স্থানে। দুই ম্যাচ খেলেই দু্ই দলের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা (৪/৪৯) স্পিনার মেহেদী হাসান তিন ধাপ লাফিয়ে ১৪তম স্থানে উঠে এসেছেন। ২ ইনিংসে বোলিং করে ৫৫ রানে ৪ উইকেট নেওয়া স্পিনার রিশাদ হোসেন ৫ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ১৯তম স্থানে। নাসুম আহমেদেরও ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২৫তম স্থানে উঠে এসেছেন এই স্পিনার।
চলমান ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজে গত রোববার প্রথম ম্যাচে ১৩৫ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেন বিরাট কোহলি। এক ধাপ উন্নতি করে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে চারে উঠে এসেছেন ভারতীয় তারকা। কোহলির রেটিং পয়েন্ট ৭৫১। শীর্ষে থাকা রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর মাত্র ৩২ রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান। ২০২১ সালের এপ্রিলে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান হারানোর পর জায়গাটি আর ফিরে পাননি কোহলি।
রাওয়ালপিন্ডিতে গত ২৯ নভেম্বর ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পাকিস্তান। এ সিরিজে ৫ ইনিংসে ১১৮ রান করেন পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব। বোলিংয়ে ৪ ইনিংসে নেন ৩ উইকেট। এই পারফরম্যান্সে এক ধাপ লাফিয়ে টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন সাইম। গত অক্টোবরেই এই র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন তিনি। জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজার কাছে শীর্ষস্থান হারান।
ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতা দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার মার্কো ইয়ানসেন টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৫ ধাপ লাফিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার সাইমন হারমার ১৩ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছেন ১১তম স্থানে।