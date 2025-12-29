ক্রিকেট

১৭৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি, এক ইনিংসে শেবাগ-ইনজামামের রেকর্ড ভাঙলেন শান মাসুদ

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদএএফপি

১৭৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙলেন শান মাসুদ। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক মাসুদ দেশটির ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট প্রেসিডেন্টস ট্রফিতে খেলছেন সুই নর্দার্ন গ্যাস পাইপলাইনস লিমিটেডের হয়ে। করাচিতে গতকাল সাহির অ্যাসোসিয়েটসের বিপক্ষে ১৭৭ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে পাকিস্তানের মাটিতে ও পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন মাসুদ।

পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এত দিন দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ইনজামাম-উল-হকের। ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তানিস একাদশের হয়ে অক্সফোর্ড অ্যান্ড কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিসের বিপক্ষে ১৮৮ বলে ২০০ ছুঁয়েছিলেন ইনজামাম। ইনজামাম ঠিক ২০০ রান করেই অপরাজিত ছিলেন সেই ম্যাচে।

পাকিস্তানের মাটিতে এত দিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরিটি ছিল বীরেন্দর শেবাগের। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে লাহোরে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৮২ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতীয় ওপেনার।

রেকর্ড গড়া ডাবল সেঞ্চুরি করে গতকাল শান মাসুদ ১৮৫ বলে ২১২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। আজ আর মাত্র ৪ রান যোগ করেই আউট হয়েছেন সুই নর্দার্নের অধিনায়ক।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পাকিস্তানিতের দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এতদিন ইনজামামের ছিল
এএফপি

পাকিস্তানিদের  দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি (প্রথম শ্রেণি)

পাকিস্তানে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরি (প্রথম শ্রেণি)

পাকিস্তানে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরিটা ছিল বীরেন্দর শেবাগের
এএফপি


প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড আফগানিস্তানের শফিকউল্লাহ শেনোয়ারির। ২০১৭-১৮ মৌসুমে আসাদাবাদে বুস্ত রিজিয়নের বিপক্ষে কাবুল রিজিয়নের হয়ে ৮৯ বলেই ২০০ ছুঁয়ে ফেলেন শফিকউল্লাহ। শফিক ভেঙেছিলেন ১৯৮৪-৮৫ মৌসুমে রবি শাস্ত্রীর ১২৩ বলের ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড।

