বাংলাদেশের ক্রিকেটে খেলা ছাপিয়ে বিতর্কের এক বছর

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলশামসুল হক
শেষ হওয়ার পথে আরেকটি বছর-২০২৫। কেমন ছিল খেলার এই বছর? ধারাবাহিক বর্ষপরিক্রমায় আজ ফিরে দেখা যাক বাংলাদেশের ক্রিকেট।

গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। অবশ্য ২০২৫ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনিশ্চয়তা যা ছিল, সবই মাঠের বাইরের বিষয়ে। ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স আহামরি কিছু ছিল না। আবার একেবারে খারাপও ছিল না। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে ছেলেরা, আবার সিরিজ হেরেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে। মেয়েদের দল নাটকীয়ভাবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা পেয়ে যায়, তবে মূল পর্বে শুধু পাকিস্তানকেই হারাতে পেরেছে তারা।

বছরের শেষ দিকে এসে এই নারী ক্রিকেটই বিতর্কের জালে আটকেছে। দলের বাইরে চলে যাওয়া পেসার জাহানারা আলম যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলে তোলপাড় ফেলেছেন। শুধু নারী ক্রিকেট কেন, বছরের শেষ প্রান্তে এসে বিতর্কের মধ্যে পড়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটও। বিসিবি নির্বাচন নিয়েও জল কম ঘোলা হয়নি। নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে এক পক্ষ নির্বাচন বর্জন করে, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। নির্বাচনের বছরে বিসিবির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম। আগের সভাপতি ফারুক আহমেদকে বিতর্কিতভাবে সরানোর পর মে মাসের শেষে দায়িত্ব নেন আমিনুল। সেই ফারুকই আবার অক্টোবরের নির্বাচনে পরিচালক হয়ে ফিরেছেন বিসিবিতে, হয়েছেন সহসভাপতিও।

গত মৌসুমের বিপিএলের ফিক্সিং নিয়ে করা তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে এবারের বিপিএল থেকে সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়–কর্মকর্তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এদিকে চলমান বিপিএলও যে খুব গোছানোভাবে হচ্ছে, তা নয়। শেষ মুহূর্তে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোয় বিসিবি নিয়েছে সেই দলের ভার।

এ বছর একজন কোচ ও একজন ফিজিওকে মাঠেই হারিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। মার্চে তামিম ইকবালও হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে থমকে দিয়েছিলেন পুরো বাংলাদেশকে।

মাঠে খুব একটা ভালো করতে পারেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল
শামসুল হক

২০২৫ সালে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স (পুরুষ)

২০২৫ সালে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স (নারী)

সবার ওপরে তাইজুল

টেস্টে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এখন তাইজুল ইসলাম। নভেম্বরে মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে অ্যান্ডি বলবার্নিকে আউট করে সাকিব আল হাসানকে (২৪৬) ছাড়িয়ে যান তাইজুল। ওই ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে ২৫০ উইকেটের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

সাকিব আল হাসানের রেকর্ড এখন তাইজুল ইসলামের
শামসুল হক

টি-টোয়েন্টির রেকর্ড মোস্তাফিজের

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির রেকর্ডও হাতছাড়া হয়েছে সাকিবের। এশিয়া কাপে সাকিবকে (১৪৯) ছাড়িয়ে এই সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক হয়েছেন বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান (১৫৮)।

লিটনও কাড়লেন সাকিবের রেকর্ড


আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডও খুইয়েছেন সাকিব। তাঁর ২৫৫১ রান টপকে গেছেন এই সংস্করণে বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস (২৬৫৫)।

১১
২০২৫ সালে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের সেঞ্চুরি। এর ৯টিই টেস্টে। টেস্টে যা এক পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশের যৌথ সর্বোচ্চ। ২০১৪ সালেও টেস্টে ৯টি সেঞ্চুরি করেছিলেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা।
২০৬-২৯৮
টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম ২০০ ছাড়িয়েছে বাংলাদেশের ছক্কার সংখ্যা (২০৬)। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ২৯৮ ছক্কায় হয়েছে রেকর্ড।
মুশফিকের ১০০-তে ১০০

শততম টেস্টে সেঞ্চুরির পর মুশফিকুর রহিম
শামসুল হক

বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি করে উপলক্ষটাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন মুশফিকুর রহিম। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১০৬ রান করা মুশফিক দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন ৫৩ রানে। ১১ জন ব্যাটসম্যান শততম টেস্টে সেঞ্চুরি পেলেও দুই ইনিংসেই ৫০ ছাড়ানোর কীর্তিতে দ্বিতীয় মুশফিক। রিকি পন্টিং দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন।

টি-টোয়েন্টিতে সফল, ব্যর্থ ওয়ানডেতে

২০২৫ সালে আটটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে পাঁচটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। দুটি জয় আবার পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে সিরিজ হারার স্বাদও পেতে হয়েছে। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে সুপার ফোরে উঠেছিল বাংলাদেশ। ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতলেও হেরেছে শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের কাছে। তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলেও বাংলাদেশ জিতেছে শুধু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

ফারুক আউট, আমিনুল ইন

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিসিবি সভাপতি পদে বসেছিলেন ফারুক আহমেদ। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক টিকতে পারেননি এক বছরও। এ বছরের মে মাসে বিতর্কিতভাবে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় আরেক সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলামকে। পরে নির্বাচিত সভাপতিও হয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান। ফারুককে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। ২৮ মে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করতে যান ফারুক। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় সরকার আর তাঁকে সভাপতি পদে রাখতে চাইছে না। তবে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে রাজি হননি ফারুক। এরপর বিসিবির আট পরিচালক নানা অভিযোগ তুলে ফারুকের প্রতি অনাস্থা জানান। ২৯ মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পরিচালক পদে ফারুকের মনোনয়ন বাতিল করে। তাতে সভাপতি থাকার যোগ্যতা হারান ফারুক। পরের দিন আমিনুলকে পরিচালক হিসেবে মনোনীত করে ক্রীড়া পরিষদ। পরে ভোটেই সভাপতি নির্বাচিত হন আমিনুল, পরিচালক নির্বাচিত হয়ে ফারুক এখন সহসভাপতি।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম
প্রথম আলো

‘বিতর্কিত’ নির্বাচন ও অতঃপর...


৬ অক্টোবরের বিসিবি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তৃতীয় বিভাগ বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বাতিল, নির্বাচন স্থগিত করতে হাইকোর্টে রিট, ১০-১২টি ক্লাবের নির্বাচন বর্জন, তামিম ইকবালসহ ১৬ প্রার্থীর সরে দাঁড়ানো, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত পরিচালক—কী নিয়ে বিতর্ক ছিল না নির্বাচনে! শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হলেও এখনো সেটির জের রয়ে গেছে। ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট বর্জন করছে আটটি ক্লাব। ২০ দলের লিগ তাই এখন ১২ দলের হয়ে গেছে। অন্য লিগগুলো নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে।

যৌন হয়রানির অভিযোগে তোলপাড় নারী ক্রিকেট

নভেম্বরের শুরুতে ‘বোমা’ ফাটান জাহানারা আলম। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেওয়ার পেছনে জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কোচিং স্টাফ ও খেলোয়াড়ের ভূমিকা ছিল বলে দাবি করেন। নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগও করেন এই পেসার। অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিসিবি। তদন্ত এখনো চলমান। মঞ্জুরুল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অগোছালোভাবে শুরু হয়েছে বিপিএল
বিসিবি

ফিক্সিং, অদক্ষতা ও বিপিএল

গত মৌসুমের বিপিএলের ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলেও সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে এবারের বিপিএলের নিলামে রাখেনি বিসিবি। গতবারের মতো এবারও স্বল্প সময়ের নোটিশে বিপিএল আয়োজন করতে গিয়ে হযবরল অবস্থায় পড়েছে বিসিবি। বিপিএল শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকপক্ষ জানিয়ে দেয় তাদের পক্ষে ফ্র্যাঞ্চাইজি চালানো সম্ভব নয়। পরে বিসিবি দায়িত্ব নিয়েছে দলটির।

তামিম ইকবালের হার্ট অ্যাটাক ও দুটি মৃত্যু

২৪ মার্চ সকালে থমকে গিয়েছিল পুরো বাংলাদেশ। বিকেএসপিতে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। মোহামেডানের হয়ে খেলা তামিমকে তৎক্ষণাৎ পাশের কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তামিম এখন ভালোই আছেন। তবে পরশু বিপিএলের দল ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকি মাঠেই অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। অক্টোবরে জাতীয় লিগ দল বরিশালের ফিজিও হাসান আহমেদও মাঠে অসুস্থ হয়ে মারা যান।

