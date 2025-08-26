ক্রিকেট

ওয়াসিম আকরামের ব্যাগে ইট লুকিয়ে রেখেছিলেন কে, কেন

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ওয়াসিম আকরাম। সেখানেই এক সতীর্থ তাঁকে বোকা বানিয়েছিলেন মজার এক কাণ্ড করে।

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরামছবি: আইসিসি

দলে নতুন আসা খেলোয়াড়দের সঙ্গে ‘প্র্যাঙ্ক’ বা দুষ্টুমি করা খেলাধুলার দুনিয়ায় বেশ পুরোনো রীতি। সেই প্র্যাঙ্কের শিকার হওয়া থেকে ওয়াসিম আকরামও রেহাই পাননি।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন ল্যাঙ্কাশায়ারে। সেখানেই সতীর্থ মাইকেল ওয়াটকিনসন তাঁকে বোকা বানিয়েছিলেন মজার এক কাণ্ড করে।

তখন আকরামের বয়স মাত্র ২১। বিদেশের মাটিতে একেবারেই একা, নতুন জীবন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

স্টিক টু ক্রিকেট পডকাস্টে সেই সময়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আকরাম বলেছেন, ‘মনে আছে তখনকার ক্রিকেট ব্যাগগুলো? চাকাবিহীন কফিন বলতাম আমরা ওগুলোকে। এখন তো সহজে টেনে নেওয়া যায়, কিংবা কেউ বহন করে দেয়। কিন্তু তখন কাউন্টি ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের নিজেদের ব্যাগ নিজেরাই বহন করতে হতো। আমি ছিলাম একেবারে তরুণ। পুরোনো কাপড় কীভাবে ধুতে হবে, সেটাও জানতাম না। পাকিস্তানে তো একটু আদরেই বড় হয়েছি, মা-ই সব করে দিতেন!’

ওয়াসিম আকরামের ব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলেন মাইকেল ওয়াটকিনসন (বাঁয়ে)
ছবি: এক্স

তো ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রথম এক মাসে আকরাম দেখলেন যে তাঁর কিট ব্যাগটা দিন দিন ভারী হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলেন হয়তো নিজের সরঞ্জামের ওজনই বাড়ছে, কিংবা ধোয়া হয়নি এমন কাপড় জমে যাচ্ছে ভেতরে।

শেষমেশ একদিন যখন আর পরিষ্কার কাপড় পেলেন না, তখন ব্যাগ খালি করতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল। ভেতরে লুকোনো ছিল একেবারে আস্ত একটা ইট। আকরামকে নাজেহাল করার জন্য এই মজাটা করেছিলেন ওয়াটকিনসন।

পডকাস্টে আকরাম ঘটনাটা বললেন হাসতে হাসতেই। অবশ্য খুব একটা বোকা ছিলেন না তিনি। সময়মতো জবাবও দিয়েছিলেন ওয়াটকিনসনকে।

সেটা কীভাবে? ‘আমি ওর মোজা কেটে দিয়েছিলাম’—আবারও হাসতে হাসতে বলেন আকরাম।

