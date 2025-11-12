ক্রিকেট

বল ছুড়ে মেরে শাস্তি পেলেন নাহিদ রানা

আইসিসি জানিয়েছে, নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশের ফাস্ট বোলার নাহিদ রানাছবি: বিসিবি

সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে কাল বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় আয়ারল্যান্ড ব্যাটসম্যান কেড কারমাইকেলের দিকে ছুড়ে মারেন নাহিদ রানা। এ ঘটনায় বাংলাদেশের এই ফাস্ট বোলারকে পেতে হলো শাস্তি।

নাহিদের ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর নামের পাশে যুক্ত হয়েছে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট। আইসিসি আজ এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নাহিদ আইসিসি আচরণবিধির লেভেল–১ লঙ্ঘন করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না।

আরও পড়ুন

১ উইকেটে ৩৩৮, এমন কিছু আগে দেখেছে কি বাংলাদেশ

সাধারণত আচরণবিধির লেভেল-১ লঙ্ঘনের দায়ে খেলোয়াড়কে সতর্ক করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয় ও ২ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়।

অভিষেক টেস্টে ফিফটি পেয়েছেন কেড কারমাইকেল
ছবি: বিসিবি

ঘটনাটি ঘটে কাল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথা তা কারমাইকেলের দিকে ছুড়ে মারেন। এতে বল কারমাইকেলের প্যাডে লাগে। অভিষিক্ত এই ব্যাটসম্যান সেই সময় ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।

এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন।

আরও পড়ুন

মুশফিকের স্টাম্পিংয়ের রেকর্ড এখন লিটনের

অভিযোগ আমলে নিয়ে পাইক্রফট নাহিদের ম্যাচ ফি ২৫ শতাংশ জরিমানা করেন এবং তাঁর শৃঙ্খলার রেকর্ডে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ করেন। ২৪ মাস সময়কালের মধ্যে এটি নাহিদের এ ধরনের প্রথম অপরাধ।

সিলেট টেস্টের দায়িত্বে থাকা আম্পায়াররা নাহিদ রানার বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন
ছবি: বিসিবি

আইসিসি জানিয়েছে, ২৩ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আজ নাহিদ রানা বোলিংয়ে আসার আগেই আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ দিন শেষ করেছে ১ উইকেটে ৩৩৮ রান তুলে, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে আছে ৫২ রানে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন