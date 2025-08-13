রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ৮০ ধাপ এগোলেন ব্রেভিস, বাবরের ব্যর্থতায় দুইয়ে রোহিত

আইসিসি র্যাঙ্কিং
রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ৮০ ধাপ এগোলেন ব্রেভিস, বাবরের ব্যর্থতায় দুইয়ে রোহিত
পাঁচ মাস ওয়ানডে না খেললেও বাবর আজমের ব্যর্থতায় দুইয়ে উঠেছেন রোহিত শর্মা। টি-টোয়েন্টিতে ৮০ ধাপ এগিয়েছেন ডেভাল্ড ব্রেভিস। টেস্টে তিনে উঠেছেন ম্যাট হেনরি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম আট ম্যাচে কোনো ফিফটিও ছিল না ডেভাল্ড ব্রেভিসের। দক্ষিণ আফ্রিকান মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান কাল ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমবার ‘৫০’ এর দেখা পেয়ে সেখানেই থামেননি, পেয়ে গেছেন সেঞ্চুরিও। ১২৫ রানে অপরাজিত থেকে এই সংস্করণে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটাও নিজের করে নিয়েছেন।
ব্যাটিং-সাদৃশ্যের কারণে ‘বেবি এবি’ তকমা পেয়ে যাওয়া ব্রেভিসের সেই ইনিংসের ছাপ পড়েছে র্যাঙ্কিংয়েও। গত সপ্তাহেও ১০১ নম্বরে থাকা ব্রেভিস ৮০ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ২১ নম্বরে। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই ফিফটি করা অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান টিম ডেভিডও ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ অবস্থানে উঠেছেন। ছয় ধাপ এগিয়ে দশে উঠেছেন ডেভিড।
ডেভিড-সতীর্থ ক্যামেরন গ্রিনও এগিয়েছেন ছয় ধাপ। ২৩ থেকে ১৭-তে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান ট্রিস্টান স্টাবস ১২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ২৭-এ। এই সিরিজে খেলা অন্যদের মধ্যে বলার মতো এগিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজলউড (তিন ধাপ এগিয়ে ২০), দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার কাগিসো রাবাদা (১৫ ধাপ এগিয়ে ৪৪) ও লুঙ্গি এনগিডি (১৪ ধাপ এগিয়ে ৫০)।
টেস্টে তিন নম্বর বোলার হেনরি
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি। ৯.১২ গড়ে ১৬ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হওয়া হেনরি উঠে এসেছেন ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ তিনে। এক ধাপ এগিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের এই ডানহাতি। হেনরি পেছনে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্সকে। ভারতের যশপ্রীত বুমরা (১) ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা (২) আছেন তাঁর ওপরে।
বাবরের ব্যর্থতায় দুইয়ে রোহিত
এ বছরের মার্চে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছে ভারত। পাঁচ মাস ওয়ানডে না খেললেও এক ধাপ এগিয়ে দুইয়ে উঠে গেছেন টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া ভারতের ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমের ব্যর্থতাই এগিয়ে দিয়েছে রোহিতকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রথম দুই ম্যাচের ব্যর্থতায় দুই থেকে তিনে নেমে গেছেন বাবর। বাবর ব্যর্থ হয়েছেন কাল রাতের তৃতীয় ওয়ানডেতেও। সব মিলিয়ে এই সিরিজে তিন ম্যাচে ৫৬ রান করা বাবর পেছাতে পারেন আগামী সপ্তাহের র্যাঙ্কিংয়েও। ওয়ানডে ব্যাটিংয়ে বাবর ও রোহিতের ওপরে আছেন ভারতের শুবমান গিল।