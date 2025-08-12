৯ ম্যাচ পর অস্ট্রেলিয়ার হার, ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

টি-টোয়েন্টি
৯ ম্যাচ পর অস্ট্রেলিয়ার হার, ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার
ডেভাল্ড ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ২১৮ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া অলআউট ১৬৫ রানে।
ডেভাল্ড ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরির কাছেই হেরে গেল অস্ট্রেলিয়া। নিজেদের রেকর্ড টানা নয়টি টি-টোয়েন্টি জয়ের পর হারের স্বাদ পেল অস্ট্রেলীয়রা। ডারউইনে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৩ রানে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতা এনেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
‘বেবি এবি’ ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ভর করে ৭ উইকেটে ২১৮ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ১৭.৪ ওভারে অলআউট ১৬৫ রানে। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা টিম ডেভিডের বিদায়ের পরই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে স্বাগতিকেরা।
সিরিজের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক ডেভিড আজ ব্যাটিংয়ে নামেন চতুর্থ ওভারে দল ২৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারানোর পর। অধিনায়ক মিচেল মার্শকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ২২ বলেই ৪৮ রান যোগ করেন ডেভিড। ১৩ বলে ২২ রান করে মার্শের বিদায়ের পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে ১৫ বলে আরও ২৭ রান যোগ করেন ডেভিড।
চারটি করে চার-ছক্কায় ২৩ বলে ফিফটি পেয়ে যাওয়ার পরই ছন্দপতন। ২৪তম বলে প্রোটিয়া ফাস্ট বোলার কাগিসো রাবাদাকে কাভার ড্রাইভ করতে গিয়ে টাইমিংয়ে গড়বড় করে ৩০ গজ বৃত্তেই রেসি ফন ডার ডুসেনের হাতে ধরা পড়েন। ডেভিড আউট হওয়ার পর ৬২ বলে ১১৫ রান দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার। চাপটা নিতে পারেনি দলটি। এরপর আর ৬১ রান যোগ করেই অলআউট। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ রান করেছেন চার বছর পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। চোটে পড়া জশ ইংলিশের পরিবর্তে দলে ঢোকেন ক্যারি। দুই প্রোটিয়া পেসার কোয়েনা মাফাকা ও করবিন বশ নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট।
এর আগে টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার দলীয় সর্বোচ্চ ইনিংসটা গড়ে ওঠে ব্রেভিসের ইনিংসকে কেন্দ্র করেই। ৫৬ বলে ১২৫ রান করেছেন ব্রেভিস। যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। ব্রেভিসের পরে ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ রান ট্রিস্টান স্টাবসের।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শনিবার কেয়ার্নসে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভারে ২১৮/৭ (ব্রেভিস ১২৫*, স্টাবস ৩১, মার্করাম ১৮; ডোয়ারসুইশ ২/২৪, ম্যাক্সওয়েল ২/৪৪)।
অস্ট্রেলিয়া: ১৭.৪ ওভারে ১৬৫ (ডেভিড ৫০, ক্যারি ২৬, মার্শ ২২; বশ ৩/২০, মাফাকা ৩/৫৭)।
ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩ রানে জয়ী।
সিরিজ: ৩ ম্যাচ সিরিজে ১-১ সমতা।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ডেভাল্ড ব্রেভিস।