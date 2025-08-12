মাসসেরা হওয়ার রেকর্ডও এখন শুবমান গিলের

মাসসেরা হওয়ার রেকর্ডও এখন শুবমান গিলের
ইংল্যান্ড সফরটা কী দুর্দান্তই না কেটেছে শুবমান গিলের। এক সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড ছোঁয়া গিল সেই সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে আইসিসির জুলাই মাসের মাসসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন। চতুর্থবারের মতো মাসসেরা হয়ে নতুন রেকর্ডও গড়লেন ভারত অধিনায়ক। গিলই পুরুষ ক্রিকেটে প্রথম খেলোয়াড়, যিনি চারবার জিতলেন আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার।
জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফরে ৩ টেস্টে ৯৪.৫০ গড়ে ৫৬৭ রান করেছেন গিল। এর আগে তিনি ২০২৩ সালের জানুয়ারি ও সেপ্টেম্বর এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিতেছিলেন এই পুরস্কার। নারী ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশ গার্ডনার ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুসও সমান চারবার করে মাসসেরা হয়েছেন।
এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে গিলের জোড়া সেঞ্চুরি (২৬৯ ও ১৬১) সিরিজে ভারতকে ১-১ সমতায় ফেরায়। ওই ম্যাচে গিলের ৪৩০ রান টেস্ট ইতিহাসে এক ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের ১০৩ রান ম্যাচ বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস ও দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডারকে পেছনে ফেলে পুরস্কার জেতা ভারতীয় অধিনায়ক জানিয়েছেন, সামনে মৌসুমেও এই ফর্ম ধরে রাখতে চান তিনি, ‘এই পুরস্কার নির্বাচনের জন্য বিচারকদের ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে আমার সতীর্থদেরও যাঁরা এই রোমাঞ্চকর সিরিজে আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি সামনে আসা মৌসুমে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের জন্য আরও সম্মান বয়ে আনতে চাই।’
মেয়েদের জুলাই মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার সোফিয়া ডাঙ্কলি।