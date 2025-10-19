মান্ধানা সেঞ্চুরি পাননি, ভারতও জেতেনি, ৪ রানের জয়ে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
মান্ধানা সেঞ্চুরি পাননি, ভারতও জেতেনি, ৪ রানের জয়ে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে
১৪তম ওয়ানডে সেঞ্চুরিটা বোধ হয় পেয়েই যাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা! যেভাবে ব্যাট করেছিলেন ভারতীয় ওপেনার, তাতে এমনটাই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ইংল্যান্ডের দেওয়া ২৮৯ রানের লক্ষ্যও সহজে ছুঁয়ে ফেলতে যাচ্ছে ভারত।
কিন্তু সবকিছু বদলে গেল ৪২তম ওভারে। ইংলিশ বাঁহাতি স্পিনার লিনসি স্মিথের করা দ্বিতীয় বলটায় ছক্কা মারতে গেলেন মান্ধানা। শটে অতটা জোর ছিল না। বাউন্ডারির মিটার তিনেক ভেতরই অ্যালিস ক্যাপসি ক্যাচ নিয়ে নিলেন। মান্ধানা ফিরলেন ৮৮ রানে, ভারত চতুর্থ উইকেট হারাল ২৩৪ রানে। ম্যাচটাও ঘুরে গেল সেখান থেকে। মান্ধানা যখন ফিরলেন ৫২ বলে ৫৫ রান দরকার ভারতের। সেই সমীকরণ মেলাতে পারেনি ভারত, শেষ পর্যন্ত হেরেছে ৪ রানে।
এই জয়ে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার পর তৃতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠে গেল ইংল্যান্ড। আর ভারত পড়ে গেল অনেক যদি কিন্তুর মধ্যে। পাঁচ ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ৯। দক্ষিণ আফ্রিকার সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট। ৪ পয়েন্ট করে নিয়ে ভারত ও নিউজিল্যান্ড আছে পরের দুটি স্থানে। ২৩ অক্টোবরের ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি তাই কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হয়ে গেছে।
ইন্দোরের ম্যাচটিতে হিদার নাইটের তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ভর করে ৮ উইকেটে ২৮৮ রান তোলে ইংল্যান্ড। ৯১ বলে ১৫ চার ও ১ ছক্কায় ১০৯ রান করেছেন ইংল্যান্ডের তিন নম্বর ব্যাটার। ট্যামি বেমন্ট (২২) ও অ্যামি জোন্সের (৫৬) উদ্বোধনী জুটি ৭৩ রান এনে দিয়েছিলেন। ২৫ রানের ব্যবধানের দুজনে বিদায় নিলেও অধিনায়ক ন্যাট সিভার-ব্রান্টকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ১১৩ রান যোগ করেন নাইট। জুটির মাত্র ৩৮ রানই সিভার-ব্রান্টের। নাইট বিদায় নেন ৪৪.৩ ওভারে দলকে ২৪৯ রানে রেখে চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে। এরপর শেষ ৩৩ বলে ৩৮ রান যোগ করতে পারে দলটি।
রান তাড়ায় তৃতীয় ওভারেই ওপেনার প্রতীকা রাওয়ালকে হারায় ভারত। ৬ রান করেছেন রাওয়াল। ১৩ রানে প্রথম উইকেট খোয়ানো ভারত ৪২ রানে হারায় দ্বিতীয় উইকেট। এরপর অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ১২২ বলে ১২৫ রান যোগ করেন মান্ধানা। হারমানপ্রীত ৭০ বলে ৭০ রান করে আউট হওয়ার পর দীপ্তি শর্মাকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৬৬ বলে ৬৭ রান যোগ করেন মান্ধানা।
৯৪ বলে ৮৮ রান করে মান্ধানার বিদায়ের পরও দীপ্তি টিকে ছিলেন ৪৭তম ওভার পর্যন্ত ঠিক ৫০ রান করে এই অলরাউন্ডার যখন আউট হলেন ১৯ বলে ২৭ রান দরকার ভারতের। শেষ ওভারে সেটি দাঁড়ায় ১৩ রানে। লিনসি স্মিথের করা ওভারে ৯ রান তুলতে পারেন আমানজোত কৌর ও স্নেহ রানা।