দশম উইকেট জুটিতে রেকর্ড, ইংল্যান্ডের ২২৩ রানের মধ্যে ব্রুকের একারই ১৩৫

উইকেটে যখন এসেছেন ইংল্যান্ডের রান ৩ উইকেট ৫। পরের ৩ উইকেট যেতেও ইংল্যান্ডের খুব বেশি সময় লাগেনি। দলীয় ৫৬ রানেই হারায় ষষ্ঠ উইকেটে। ম্যাট হেনরি, জাকারি ফোকসদের সামনে তখন দাঁড়ানোই মুশকিল!

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।

দলের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন ১০১ বলে ১৩৫ রান করে। তাঁর ১১ ছক্কা ও ৯ চারের ইনিংসের সুবাদে ইংল্যান্ড ৩৫.২ ওভারে অলআউট হওয়ার আগে তুলেছে ২২৩ রান।

ব্রুককে অনেকেই কেন আগামী দিনের তারকা মনে করেন, তার মোক্ষম দৃষ্টান্ত হতে পারে আজকের ইনিংসটা। ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের আসা–যাওয়ার মিছিলের মধ্যে ব্রুক নিজের খেলাটাই খেলেছেন।

৩৬ বলে ফিফটি করেছেন ব্রুক
ফিফটি করেছেন ৩৬ বলে। সেঞ্চুরি এসেছে ৮২ বলে। ব্রুকের সেঞ্চুরিতে দলের শেষ ব্যাটসম্যান পেসার লুক উডেরও অবদান আছে। ইংল্যান্ড যখন নবম উইকেট হারায়, দলীয় রান ১৬৬। ব্রুক অপরাজিত ৮৫ রানে। এরপর শেষ উইকেট জুটিতে উডকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রান যোগ করেন ব্রুক।

ওয়ানডেতে দশম উইকেট জুটিতে যা ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ। এই জুটিতে উডের অবদান ৪ বলে ৫ রান। শেষ পর্যন্ত উড অপরাজিতই ছিলেন। ব্রুকই স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের বলে বড় শট খেলতে গিয়ে মিডউইকেটে ক্যাচ দিয়েছেন।

ব্রুকের ১১ ছক্কা, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সফরকারী ব্যাটসম্যানের মধ্যে যা যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

ইংলিশ অধিনায়ক পুরো ইনিংসজুড়ে বড় শটই খেলার চেষ্টা করে গেছেন। এমনকি জ্যাকব ডাফির বলে ইনিংসের ৩২তম ওভারে টানা তিন ছক্কা মেরেই করেছেন সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরির পর ম্যাট হেনরির এক ওভারেও তিন ছক্কা মেরেছেন ব্রুক। সব মিলিয়ে মেরেছেন ১১ ছক্কা। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সফরকারী ব্যাটসম্যানের মধ্যে যা যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (অপরজন অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস, ২০১৭ সালে)। ২০১৯ সালে একই মাঠে শ্রীলঙ্কার থিসারা পেরেরা মেরেছিলেন ১৩টি ছক্কা।

ব্রুকের ১১ ছক্কা এক ইনিংসে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকায় চতুর্থ। সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডটা এউইন মরগানের। ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এক ইনিংসে ১৭টি ছক্কা মেরেছিলেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আজ ইংল্যান্ড ইনিংসে ব্রুক ছাড়া দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পেরেছেন আর একজনই—জেমি ওভারটন। ৪৬ রান করেছেন এই অলরাউন্ডার। তৃতীয় সর্বোচ্চ রানটাই উডের, ৫। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ফোকস নিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট, ডাফি নেন ৩টি।

