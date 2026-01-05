নাসুমের ৭ রানে ৫ উইকেট, বাংলাদেশের রেকর্ড কার
১৩ বছরের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ার নাসুম আহমেদের। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার ১৪৭ ম্যাচের স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে প্রথমবার ৫ উইকেট পেলেন আজ। সিলেটে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট পেয়েছেন নাসুম।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) এটি যৌথভাবে চতুর্থ সেরা বোলিং। তবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এত কম রান দিয়ে কমপক্ষে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তিতে নাসুম আছেন দুইয়ে।
সবচেয়ে কম রানে ৫ বা এর বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডে বাংলাদেশের সেরা সাকিব আল হাসান। ২০১৩ সালে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ব্রিজটাউনে বার্বাডোজ ট্রাইডেন্টসের হয়ে ত্রিনিদাদ রেড স্টিলের বিপক্ষে ৬ রানে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন সাকিব।
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মাটিতে সবচেয়ে কম রানে ৫ বা এর বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডে যৌথভাবে তৃতীয় নাসুম। রেকর্ডটা শ্রীলঙ্কার রঙ্গনা হেরাথের। এই বাঁহাতি স্পিনার ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ রানে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম রানে ৫ বা এর বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গেদে প্রিয়ান্দানার। গত ২৩ ডিসেম্বর বালিতে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ১ রানে ৫ উইকেট নেন ইন্দোনেশিয়ার পেসার। এক ওভারেই ৫ উইকেট পেয়েছিলেন প্রিয়ান্দানা।