বিপিএল
চট্টগ্রাম না রাজশাহী, বিপিএলের ট্রফিটা এবার কোন দল পাবে
মিরপুরে বিপিএলের ফাইনালে আজ মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। বেলা একটায় শুরু হবে ম্যাচটি।
চট্টগ্রাম রয়্যালসের অনুশীলন তখন শেষের দিকে। খেলোয়াড়েরা ব্যাগ গুছিয়ে টিম বাসের পথ ধরছেন। এর মধ্যেই ছবি তোলার হিড়িক পড়ে গেল মিরপুরের একাডেমি মাঠে। ক্রিকেটার, কোচ, স্টাফ—সবাই যেন ধরে রাখতে চাইলেন অবিশ্বাস্য এক পথচলার স্মৃতি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এলোমেলো চট্টগ্রামই যে আজ বিপিএলের ফাইনালে নামছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে। চট্টগ্রামের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বিপিএল জয়ের সুযোগ রয়্যালসের।
চট্টগ্রাম অনুশীলন করলেও ফাইনালের আগের দিন রাজশাহীর ক্রিকেটাররা হোটেলে বিশ্রামেই কাটিয়েছেন। তবে বাংলাদেশের টি-টুয়েন্টি দলে থাকা তানজিদ হাসান-তানজিম হাসান আর টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন বিকেলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল গিয়েছিলেন টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা নিয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকে।
এবারের বিপিএলে ফাইনাল খেলা দুটি দল পুরো টুর্নামেন্টে ভিন্ন এক যাত্রাই পার করে এসেছে। নিলাম থেকেই গোছানো রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল পরিকল্পনার ছাপ। স্থানীয় খেলোয়াড়েরা সময়মতো জ্বলে উঠেছেন, বিদেশি ক্রিকেটাররাও ভালো করেছেন।
লিগ পর্বে সবার ওপরে থেকে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় তারা। তবে রাজশাহীর জন্য শেষ দিকে দুশ্চিন্তার জায়গা ছিল টপ অর্ডারের ব্যাটিং। এই সমস্যা মেটাতে রাজশাহী এনেছে নিউজিল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান কেইন উইলিয়ামসনকে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে দলের জয়ে ৩৮ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। রাজশাহীর দ্বিতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বিপিএল জিততে ওয়ারিয়র্স এখন ফাইনালে নামবে পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে।
অন্যদিকে বিপিএল শুরুর আগের দিন চট্টগ্রামের স্বত্বাধিকারীরা মালিকানা ছেড়ে দিলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নেয় বিসিবি। পুরো কোচিং স্টাফ বদলে ফেলা হয়, প্রথম ম্যাচে তারা একাদশে মাত্র দুই বিদেশি ক্রিকেটার নিয়ে মাঠে নামে। সেখান থেকেই তারা এখন ফাইনালে।
চট্টগ্রামের অধিনায়ক মেহেদী হাসানের আশা, ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে তাঁর দল, ‘যে ক্রিকেটটা খেলে এসেছি, ওইটা যদি ফাইনালেও খেলতে পারি, আশা করা যায় খুব ভালো কিছুই হবে।’
বিসিবির পক্ষ থেকে বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে দলটির জন্য। চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে কিছু দাবিও তারা জানিয়ে রেখেছে বিসিবির কাছে। তবে টুর্নামেন্টের মাঝপথে দলটির জন্য বড় শক্তি হয়ে ওঠা অ্যাডাম রসিংটন চোটে পড়ার পর ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে তাদের। ফাইনালের আগে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে আবার চেষ্টা করছে চট্টগ্রাম।
রাজশাহীর বিপক্ষে ফাইনালের আগে চট্টগ্রামের অনুপ্রেরণার জন্য অবশ্য খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দুই দিন আগেই কোয়ালিফায়ারে রাজশাহীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল তারা। লিগ পর্বের দুটি ম্যাচের একটিতে জিতেছে তারা, একটি হেরেছে।
প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতাও তাই ভালোভাবেই জানা বলে দাবি চট্টগ্রামের অধিনায়ক মেহেদীর, ‘আমাদের তিনটা ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে রাজশাহীর বিপক্ষে, তাদের সম্পর্কে ভালো পড়াশোনা করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাক কালকে (আজ) যদি আমরা ভালোভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, হয়তো আমাদের পক্ষে ফল আসতে পারে।’
ম্যাচটা নিয়ে অবশ্য রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কোচ হান্নান সরকারের ভাবনা সহজ, ‘নতুন দিন নতুনভাবে একটা ম্যাচ খেলতে চাই। স্বাভাবিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যে লক্ষ্য, তা আছে। ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে চাই।’
টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন বিপিএল ছিল এলোমেলো। এক মাস ধরে মাঠের ক্রিকেটও বারবার আড়াল হয়েছে নানা ঘটনায়। শুরুর মতো ফাইনালের আগের দিনও ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন হয়নি অধিনায়কদের। কাল ম্যাচের আগে মাঠে দর্শকদের সামনেই তা উন্মোচন অনুষ্ঠান হবে। সেই ট্রফির জন্যই আজ লড়বে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী।