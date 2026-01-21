ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকা–মোজাম্বিক–কাতার, ২৪ ঘণ্টা ভ্রমণ করে উইলিয়ামসন এসেছেন মিরপুরের জন্যই

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
কেইন উইলিয়ামসনশামসুল হক

দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছিলেন ডারবান সুপার জায়ান্টসের হয়ে। ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি, দলও উঠতে পারেনি প্লে অফে। এর মধ্যেই বিপিএল খেলা নিউজিল্যান্ডের সতীর্থ জিমি নিশামের মাধ্যমে ঢাকায় এসে খেলার প্রস্তাব পান কেইন উইলিয়ামসন।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ডাকে সাড়া দিয়েই উইলিয়ামসন চড়ে বসেন বিমানে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যান মোজাম্বিকে, সেখান থেকে কাতারের দোহার বিমান। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল আর ২৪ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে বুধবার সকাল ৯টার দিকে এসে পৌঁছান ঢাকায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের টিম হোটেলে।

আধঘণ্টা পর তিনি যোগ দেন টিম মিটিংয়েও। এরপর সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বিপিএল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উইলিয়ামসন খেলেন ৩৮ বলে ৪৫ রানের অপরাজিত ইনিংস। রাজশাহী যে প্রথমে ব্যাট করে ১৬৫ রানের পুঁজি জোগাড় করে, তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান উইলিয়ামসনের ওই ইনিংসেরই। যা শেষ পর্যন্ত সিলেটের বিপক্ষে ১২ রানের জয়ে বিপিএল ফাইনালে তুলে দিয়েছে রাজশাহীকে।

ম্যাচের পর নিজের ইনিংস নিয়ে সম্প্রচারক চ্যানেলে উইলিয়ামসন বলেন, ‘চেষ্টা করছিলাম রানটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে, যেখান থেকে লড়াই করা যাবে। ১২০ বা কাছাকাছি রান করলে যথেষ্ট হবে না জানতাম। নিশামের অবদানও অনেক বেশি ছিল।’

৪৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন উইলিয়ামসন
প্রথম আলো

এসএটি–টোয়েন্টিতেও ৬ ম্যাচে মাত্র ১১০ রান করেছেন উইলিয়ামসন, স্ট্রাইক রেট ১২০। টি–টুয়েন্টিতে নেমেই মারকুটে ইনিংস খেলার খ্যাতি নেই তাঁর, ক্যারিয়ারেরও আছেন শেষ দিকে। তবু তাঁকে কেন দলে নেওয়া সেই পরিকল্পনার কথা ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের প্রধান কোচ হান্নান সরকার।

তিনি বলেন, ‘মিরপুরে যখন খেলাটা চলে এসেছে, আমরা দেখেছি যে দেড় শর আশপাশে হলে সেটা ভালো রান। এমন রানের খেলা হলে সেখানে কেইন ভূমিকা রাখতে পারবে এবং দলের ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। এ ধরনের একজন খেলোয়াড় কম্বিনেশনে খুব দরকার ছিল। কারণ, আমাদের নিচের দিকে ব্যাটিংয়ে যারা ছিল, তারা যতটা অবদান রাখবে, সেটার সাপোর্টটা আমাকে কিন্তু ওপর থেকে দিতে হবে।’

বিশ্ব ক্রিকেটে উইলিয়ামসন বড় নাম। নিউজিল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের অন্যতম। এমন একজন দলে থাকলে তরুণ ক্রিকেটাররাও শিখতে পারবেন বলে বিশ্বাস হান্নানের। তবে তাঁর আফসোস, অনুশীলনে খুব বেশি সময় উইলিয়ামসনকে না পাওয়ায়।

তিনি বলেন, ‘কিংবদন্তি খেলোয়াড় যখন ডাগ আউটে থাকে, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার সুযোগ থাকে। আরেকটু বেশি সময় পেলে ভালো হতো। অনুশীলন সেশনগুলোতে থাকলে আরেকটু বেশি আলোচনা করতে পারত। আজকের টিম মিটিংয়ে সে দুইটা কথা বলেছে, তারপরে নিশাম যখন টিম মিটিংয়ে কথা বলে—আমাদের প্রতিটা খেলোয়াড়ের জন্য সেটা অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য। আমার মনে হয় যে খেলোয়াড়েরা সেখান থেকে অনেক কিছু শিখছে।’

শুক্রবার বিপিএল ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে খেলবে উইলিয়ামসনের রাজশাহী।

