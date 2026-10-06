শ্রেয়াসের প্রথম সেঞ্চুরি, ৩২ বল হাতে রেখেই জয় ভারতের

শ্রেয়াসের প্রথম সেঞ্চুরি, ৩২ বল হাতে রেখেই জয় ভারতের
আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সেঞ্চুরি ছিল না শ্রেয়াস আইয়ারের। ভারতের টি-টুয়েন্টি অধিনায়ক সেই অপূর্ণতা কী দারুণভাবেই না দূর করলেন! লক্ষ্ণৌয়ে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে লং অন দিয়ে বিশাল এক ছক্কা মেরেই সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যান শ্রেয়াস।
রোস্টন চেজের করা পরের বলেই ১ রান দলকে ৮ উইকেটের জয় এনে দিলেন অধিনায়ক। শ্রেয়াস-ঝড়ে ১৭২ রানের লক্ষ্যটা ভারত ছুঁয়ে ফেলে ৩২ বল হাতে রেখেই। পাঁচ ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজটা জয়ে শুরু করা ভারত এর আগে ওয়ানডে সিরিজটা জিতেছে ২-১ ব্যবধানে।
শ্রেয়াস আজ যখন ব্যাটিংয়ে নামেন ৩.৩ ওভারে ভারতের স্কোর ৩৫/২, ফিরে গেছেন দুই ওপেনারই। এরপর তিনে নামা ঈশান কিষানকে দর্শক বানিয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বোলারদের ধ্বংস করেন শ্রেয়াস। ২৮ বলে ফিফটি করার সময় তাঁর ইনিংসে ছিল শুধুই ৮টি চার। ৪২ বলে সেঞ্চুরি ছোঁয়া শ্রেয়াস ইনিংসের ৬টি ছক্কাই মেরেছেন পরের ১৪ বলের মধ্যে। যার তিনটিই আবার ম্যাথু ফোর্ডের করা ১৪তম ওভারে মেরেছেন।
রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবের পর ভারতের তৃতীয় অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সেঞ্চুরি পাওয়া শ্রেয়াসের আগের সর্বোচ্চ ছিল ৮০। আজ শ্রেয়াসের সঙ্গে ১৩৭ রানের জুটি গড়া ঈশান অপরাজিত ছিলেন ২৭ বলে ৩৭ রানে।
লক্ষ্ণৌয়ের একানা স্টেডিয়ামে টি-টুয়েন্টিতে শ্রেয়াস আইয়ারের ব্যাটিং গড়। এই মাঠে আইপিএল ও জাতীয় দলের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলে মাত্র একবার আউট হয়েছেন শ্রেয়াস। একানায় টানা ২টি সেঞ্চুরি পাওয়া শ্রেয়াসের স্ট্রাইক রেট ২০০.৫৯।
এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭১ রানে অলআউট হয় ১৯.১ ওভারে। অধিনায়ক শাই হোপ (৩৭ বলে ৫২) ও শেরফান রাদারফোর্ডের (৩৪ বলে ৫৬) ব্যাট থেকে আসে ফিফটি। ভারতের অভিষিক্ত অফ স্পিনার নমন ধীর ৩১ রানে নেন ৩ উইকেট।
আগামী শুক্রবার রাঁচিতে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ।