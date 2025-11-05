ক্রিকেট

আকরামের চোখে পড়া কে এই পাকিস্তানের ১৭ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার

খেলা ডেস্ক
১৭ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার আলী রাজাআইসিসি

ওয়াসিম আকরামের মতো কিংবদন্তির চোখে পড়া সহজ কথা নয়। পাকিস্তানের ১৭ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার আলী রাজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নাম লেখানোর আগেই সেই কঠিন কাজটা করে ফেলেছেন। নজর কেড়েছেন ওয়াসিম আকরামের।

সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফাস্ট বোলারের মতে, ডানহাতি আলী রাজা হতে পারেন পাকিস্তানের পেস বোলিংয়ের ভবিষ্যৎ। সম্প্রতি উইজডেন ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আকরাম বলেছেন, সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে রাজা বিশ্বমানের বোলার হয়ে উঠবেন।

রাজা এখনো ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি অভিজ্ঞ নন। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৬টি। লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ ১২টি, টি-টোয়েন্টি ১৫টি। তাতেই আকরামের নজরে এসেছেন তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স নজরকাড়া। ৬ ম্যাচে নিয়েছেন ৩২ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ১৭টি, আর টি-টোয়েন্টিতে ১৬টি উইকেট। সর্বশেষ পাকিস্তান সুপার লিগে পেশোয়ার জালমির হয়ে ৯ ম্যাচে নিয়েছেন ১২ উইকেট। সব মিলিয়ে তাঁর ভেতরে বড় কিছু করার সম্ভাবনা দেখছেন আকরাম।

পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের হয়ে রাজা ১১ ম্যাচে ২৬ উইকেট নিয়েছেন
আইসিসি

উইজডেন ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে  আকরাম বলেছেন, ‘আমি খুব কমই পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেট দেখি। তবে আলী রাজাকে দেখেছি। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যদি ও সঠিক দিকনির্দেশনা পায় এবং শেখে কীভাবে লাল বলে শীর্ষ বোলার হতে হয়, তাহলে সাদা বলেও সাফল্য এমনিতেই আসবে।’

আরও পড়ুন

আয়ারল্যান্ড সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ আশরাফুল, টিম ডিরেক্টর রাজ্জাক

প্রশংসার পাশাপাশি সতর্কবার্তাও দিয়েছেন আকরাম। পাকিস্তান ক্রিকেটের রাজনীতি নিয়ে রাজাকে সাবধান করে তিনি বলেছেন, ‘আমি ক্রিকেটে রাজনীতি পছন্দ করি না। খেলাধুলা রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। প্রতিটি লিগে সব দেশের খেলোয়াড়ের জন্য দরজা খোলা থাকা উচিত। এ বিষয়ে আইসিসি ও বোর্ডগুলোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।’

ওয়াসিম আকরাম
আইসিসি

পাঞ্জাবে জন্ম নেওয়া আলী রাজা ১৪ বছর বয়সেই জায়গা করে নেন পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব–১৯ দলে। অভিষেক হয় ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর, মুলতানে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ৪৪ রানে নেন ২ উইকেট। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব–১৯ দলের হয়ে খেলেছেন ১১ ম্যাচ, নিয়েছেন ২৬ উইকেট।

তরুণ এই পেসারের গতি নিয়েও আলাদা আলোচনা আছে। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতির আশপাশে নিয়মিত বল করেন তিনি। গত পিএসএলে তো ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিতেও বল করেছেন।

আরও পড়ুন

ভালো ব্যাটসম্যানরা কি অন্ধকারেও দেখতে পান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন