শ্রেয়াস আইয়ারের অবস্থা এখন স্থিতিশীল, জানাল বিসিসিআই

খেলা ডেস্ক
শ্রেয়াস আইয়ারক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

ভারতীয় ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আইয়ার এখন কেমন আছেন? গত শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে গুরুতর চোট পান আইয়ার। সিডনির এক হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা নিতে হয় আইয়ারকে। ভারতীয় এই ব্যাটসম্যানের সর্বশেষ অবস্থা জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার সই করা এই বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রেয়াস আইয়ার তলপেটে চোট পান। এতে তার প্লীহা কেটে যায় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হয়। আঘাতটি দ্রুত শনাক্ত করা হয় এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর করা পুনরায় স্ক্যানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে এবং শ্রেয়াস এখন সুস্থ হয়ে ওঠার পথে। বিসিসিআই মেডিকেল টিম সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে তাঁর সুস্থতার অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।’

এর আগে গতকাল টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব আইয়ারকে নিয়ে কথা বলেন, ‘যখন জানতে পারলাম আইয়ার চোট পেয়েছে, তখনই ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। আমি প্রথমে আইয়ারকে কল করেছিলাম। তারপর জানতে পারলাম ওর কাছে ফোন নেই। এরপর আমি আমাদের ফিজিও কমলেশকে কল করি। তিনি জানান যে আইয়ার স্থিতিশীল আছে। আমরা দু’দিন ধরে কথা বলছি। ও ফোনে উত্তর দিচ্ছে। যেহেতু ও উত্তর দেয়, এর মানে সে স্থিতিশীল।’

২৫ অক্টোবর সিডনির এসসিজিতে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান আইয়ার। প্রথমে চোট গুরুতর মনে হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর ভেতরের ক্ষতটা পরীক্ষায় ধরা পড়ে। আইয়ার বর্তমানে ভারতের শুধু ওয়ানডে দলেই খেলছেন। ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রাঁচিতে।

