ক্রিকেট

দিল্লি টেস্ট

চতুর্থ দিনে ভারত-উইন্ডিজ টেস্ট, ফিরে এল ১৪ বছরের পুরোনো স্মৃতি

খেলা ডেস্ক
১৩৮ রানের জুটি গড়েছেন জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপবিসিসিআই

ভারতে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ম্যাচ গড়িয়েছে চতুর্থ দিনে!

বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার না করলে ভুলই হবে। ১৪ বছর তো আর কম সময় নয়। ২০১১ সালের পর ভারতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট এবারই তো প্রথমবার তিন দিন পেরিয়ে চতুর্থ দিনে গড়াল। মাঝে পাঁচটি টেস্টই শেষ হয়েছে তিন দিনে। যার চারটিতেই ভারত জিতেছে ইনিংস ব্যবধানে। আর একটিতে ভারতীয়রা জেতে ১০ উইকেটে।

চলমান দিল্লি টেস্টটা চার দিনে গড়ালেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখনো ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কায় আছে। ফলো অন করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে এখনো ৯৭ রানে পিছিয়ে আছে দলটি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনটা শুরু করেছিল প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৪০ রান নিয়ে। আর ১০৮ রান যোগ করতেই অলআউট হয়ে ফলো অনে পড়ে দলটি। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ২ উইকেট।

শুবমান গিলের সেই ক্যাচ
বিসিসিআই

শুবমান গিলের অসাধারণ এক ক্যাচের শিকার হয়ে ফেরেন তেজনারায়ণ চন্দরপল। মোহাম্মদ সিরাজের বলে মিডউইকেটে পুরো শরীর শূন্য ভাসিয়ে ক্যাচটি নেওয়ার পর স্লাইড করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়েছিল ভারত অধিনায়কে। এরপর অ্যালিক অ্যাথানেজকে বোল্ড করে ভারতকে দ্বিতীয় উইকেট এনে দেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

তৃতীয় দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ম্যাচ। এমনটাই যখন ভাবছিলেন সবাই, শাই হোপকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান জন ক্যাম্পবেল। তৃতীয় উইকেটে দুজন যোগ করেছেন ১৩৮ রান।

ওপেনার ক্যাম্পবেল তো টেস্ট ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ইনিংসটাই পেয়ে গেছেন। অপরাজিত আছেন ৮৭ রানে। ২৫ টেস্টের ক্যারিয়ারে তাঁর আগের সর্বোচ্চ ছিল ৬৮, ২০২০ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। শাই হোপও পেয়ে গেছেন ফিফটি, দিন শেষে অপরাজিত আছেন ৬৬ রানে।

৫ উইকেট নিয়েছেন কুলদীপ যাদব
এএফপি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪১ রান করেছেন অ্যাথানেজ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ রান হোপের। দারুণ এক ডেলিভারিতে হোপকে বোল্ড করা কুলদীপ যাদবই প্রথম ইনিংসে ভারতের সেরা বোলার। ৮২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার। আরেক বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা নিয়েছেন ৩ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস: ৫১৮/৫ ডি.। ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ৮১.৫ ওভারে ২৪৮ (অ্যাথানেজ ৪১, হোপ ৩৬, চন্দরপল ৩৪; কুলদীপ ৫/৮২, জাদেজা ৩/৪৬) ও ৪৯ ওভারে ১৭৩/২ (ক্যাম্পবেল ৮৭*, হোপ ৬৬*; সিরাজ ১/১০, সুন্দর ১/৪৪)।
