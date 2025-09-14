রান নেই, উইকেটও নেই, সঙ্গে মেডেনও-এমন বাজে শুরু আর কি আছে
কোনো রান ওঠার আগেই দুই উইকেট হারানো ক্রিকেটে নতুন কিছু নয়। শুধু আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলো বিবেচনায় নিলেও এমন ঘটনা আছে ৯টি। তবে গতকাল আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের শূন্য রানে ২ উইকেট হারানোর ঘটনা এর মধ্যেও ব্যতিক্রম। সেই ব্যতিক্রম আবার স্বস্তিদায়ক কিছু নয়, বিব্রতকর।
এশিয়া কাপের ম্যাচে গতকাল বাংলাদেশ ওপেনার তানজিদ হাসান আউট হন প্রথম ওভারের শেষ বলে। আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ফেরেন দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে। শূন্য রানে দুই ওপেনারকে হারানো বাংলাদেশ দল ম্যাচে প্রথম রানের দেখা পায় তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে।
রান নেই, উইকেটও পড়েছে—এমন বিবেচনায় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এত দিন সবচেয়ে বাজে শুরু ছিল জিম্বাবুয়ের। ২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওভারে উইকেট হারানো জিম্বাবুয়ে টানা দু্ই ওভার মেডেন দিয়েছিল। অর্থাৎ, ইনিংসের প্রথম দুই ওভার মেডেন দিলেও জিম্বাবুয়ে উইকেট হারিয়েছিল একটি।
এ ছাড়া অন্য যে সব দল শূন্য রানে দুই উইকেট হারিয়েছে, তাদের কেউ প্রথম দুই ওভার মেডেন দেয়নি। কাছাকাছি গিয়েছিল পাকিস্তান। গত মার্চে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওভারের শেষ বলে মোহাম্মদ হারিস আর দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে হাসান নেওয়াজের উইকেট হারায় দলটি। তবে দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে ইরফান খান থার্ড ম্যানের দিকে ঠেলে এক রান নিলে টানা দুই মেডেন হয়নি। পাকিস্তানের স্কোর হয় ২ ওভারে ২ উইকেটে ১ রান।
শনিবার আবুধাবিতে পাকিস্তানের সেই টানা ১১ বল রান শূন্যতার ‘রেকর্ড’ই ভেঙে দিয়েছে বাংলাদেশ। নুয়ান তুষারার পর দুষ্মন্ত চামিরাও নেন মেডেন। আর বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দল, যারা এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বাজে শুরু করেছে। (যে বাজে শুরুর ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত ১৩৯ রানের বেশি পুঁজি গড়তে পারেনি বাংলাদেশ, ম্যাচ হেরেছে ৬ উইকেটে)।
শুধু প্রথম দুই ওভার মেডেন বা শূন্য রানে ২ উইকেটের পতন বিবেচনায় অবশ্য বাংলাদেশের মতো ‘মন্দ শুরু’ আরও আছে। এখন পর্যন্ত সাতবার প্রথম দুই ওভার মেডেনের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে তিনটিতে ছিল পূর্ণ সদস্য দেশ। বাংলাদেশের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার আগে এমন কিছু করে দেখিয়েছিল ২০১০ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আর ২০১৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া।
আবার শূন্য রানে ২ উইকেটের পতন বাংলাদেশ এই প্রথম দেখলেও শ্রীলঙ্কার বোলাররা এমন কিছু আরও দুবার দেখিয়েছে। একবার ২০১২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে, আরেকবার ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।