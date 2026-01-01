৯ চার ৩ ছক্কায় ৮১ রান করার পর শামীম বললেন, ‘২-৩ ম্যাচ খারাপ যেতেই পারে’

৯ চার ৩ ছক্কায় ৮১ রান করার পর শামীম বললেন, ‘২-৩ ম্যাচ খারাপ যেতেই পারে’
আয়ারল্যান্ড সিরিজে তাঁকে বাদ দেওয়ায় প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস। সেই শামীম হোসেনকে পরে তৃতীয় টি–টোয়েন্টির দলে নেওয়া হয়েছিল।
তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটিংয়েরই সুযোগ পাননি শামীম। এ আগে খেলা সর্বশেষ সাত টি-টোয়েন্টির পাঁচটিতেই শামীম আউট হয়েছিলেন শূন্য অথবা ১ রানে।
এমন খারাপ ফর্ম নিয়ে বিপিএলে এসেই অবশ্য বাজিমাত করেছেন শামীম হোসেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ১৩ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংসে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।
আজ দলকে জেতাতে না পারলেও দুর্দান্ত এক ইনিংসই খেলেছেন শামীম। সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে ১৭৪ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে ৪৩ বলে ৮১ রান করেছেন ৯ চার ও ৩ ছক্কায়। শেষ বলে শামীম ছক্কা পেলে ম্যাচ সুপার ওভারে গড়াতে পারত। দল হারলেও এমন ইনিংসের পর স্বাভাবিকভাবেই বাহবা পাচ্ছেন শামীম।
পরে সংবাদ সম্মেলনে এসে তিনি মনে করেছেন খারাপ সময়টাকেও, ‘লিটন ভাইকে ধন্যবাদ দেব। উনি আমার ওপর অনেক আস্থা রেখেছেন। এর আগে ম্যাচ উইনিং নকও খেলেছি, একটা খেলোয়াড়ের দুই-তিন ম্যাচ খারাপ হতেই পারে। আমি মনে করি এটা কোনো ব্যাপার না। যদি একটু ব্যাকআপ দেয়, ভালো সাপোর্ট পাওয়া যায়, ভালোভাবে ফিরে আসাটা সহজ হয়।’
নিজের খারাপ সময়ে ভাবনাটা কেমন থাকে—এমন প্রশ্নের উত্তরে শামীম বলেছেন, ‘ওরকম চিন্তা করি না। আমি আমার ফোকাসে ছিলাম, অনুশীলন করেছি। আমার মতো করে ছিলাম, যেটা দরকার ছিল ওটাই আমি করেছি।’
বিপিএলের পরপরই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আগামী পরশু দল ঘোষণার শেষ দিন। এর আগে এ রকম ইনিংস স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি প্রেরণা হওয়ার কথা শামীমের জন্য। বিশ্বকাপ দলেও কি বাকিদের চেয়ে তাঁকে এগিয়ে রাখবে?
উত্তরে শামীম বলেছেন, ‘ওটা নিয়ে এখনো চিন্তা করিনি। কারণ, আমি এখন একটা ভালো টুর্নামেন্ট খেলছি। আমার ফোকাস এখানে। আমি চাই যে এখানে যদি ভালো করি, বিশ্বকাপে যদি সুযোগ পাই, ভালো একটা প্রস্তুতি হবে আমার জন্য।’